Особняки и месторождения: Антикор рассказал о возвращенном в Казахстан триллионе

Активы стоимостью более одного триллиона тенге возвращены в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Антикоррупционной службы.

Бизнес-центр «Kaisar Tower». Фото: 2gis.kz

С начала 2024 года Антикоррупционной службой в рамках завершенных уголовных дел возмещено порядка 195 миллиардов тенге. Всего же за последние 2,5 года, в том числе со стороны олигополий, в Казахстан возвращено 1,09 триллиона тенге.

Ранее Агентством по противодействию коррупции сообщалось о передаче государству объектов недвижимости, возвращенных осужденным Кайратом Сатыбалдыулы в качестве возмещения ущерба.

"Среди них бизнес-центр Kaisar Tower в Алматы стоимостью более 7,9 миллиарда тенге, здание которого передано в распоряжение Казахского национального женского педагогического университета. Кроме того, на баланс РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Жургенова" передано адиминистративное здание стоимостью более 800 миллионов тенге. В столице три особняка стоимостью более пяти миллиардов тенге переданы в КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции" акимата города Астаны для детей с инвалидностью. Это позволит значительно улучшить образовательные условия и поддержать развитие творческих инициатив", - говорится в сообщении Антикора.

По официальным данным, из Австрии, Франции, Лихтенштейна, Эмиратов, Турции, России и других стран в Казахстан возвращены активы в виде денег, ценных бумаг, недвижимости и драгоценностей.

"36,8 миллиарда тенге возвращено из Австрии, 116,7 миллиарда тенге - из Лихтенштейна, из Турции – 2,2 миллиарда тенге, из Объединенных Арабских Эмиратов – 6,3 миллиарда тенге и других стран. По уголовному делу в отношении экс-вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Токтабаева, осужденного за злоупотребление должностными полномочиями, в пользу государства передано уникальное месторождение Шевченковское в Костанайской области с крупными запасами никеля и кобальта стоимостью более 5,6 триллиона тенге", - отмечает пресс-служба Антикора.

Сообщается, что работа по возврату незаконно приобретенных активов продолжается.