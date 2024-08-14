Что будет с пенсиями в Казахстане: прогноз экспертов

Группа казахстанских экспертов, стоявших у истоков формирования финансового рынка и накопительной пенсионной системы в республике, выдвинули и направили Главе государства ряд предложений по повышению устойчивости системы и адекватности пенсионного обеспечения населения. В Едином накопительном пенсионном фонде опубликовали их разъяснения и прогнозы, касающиеся государственной пенсии, передает Tengrinews.kz .

Изображение сгенерировано ИИ

По мнению экспертов, в целом пенсионная система в Казахстане выстроена правильно, поскольку она является многоуровневой и состоит из государственного и накопительного компонентов.

Государственная пенсия включает в себя солидарную и базовую пенсии и выплачивается напрямую из бюджета. Такой подход обеспечивает финансовую устойчивость системы, так как финансирование солидарной и базовой пенсий происходит из общих поступлений в бюджет.

Вместе с тем размер солидарной пенсии, унаследованной от СССР и основанной на "солидарности поколений", неуклонно снижается, поскольку она назначается гражданам при наличии трудового стажа не менее шести месяцев по состоянию на 1 января 1998 года.

"В результате государственная пенсия граждан, выходящих на пенсию после 2040 года, будет состоять только из базовой пенсии", - говорится в публикации ЕНПФ.

Сейчас солидарная пенсия составляет большую часть (около 2/3) от государственной. Однако с уходом солидарной размер государственной пенсии существенно снизится. Для того чтобы этого не произошло, эксперты считают необходимым обеспечить адекватный темп роста базовой пенсии, соответствующий темпам снижения солидарной. Для этого, по их мнению, нужно использовать минимальную заработную плату вместо прожиточного минимума в качестве единого социального стандарта для расчета и прогнозирования всех выплат в пенсионной системе, а также поддерживать расходы госбюджета на пенсию не ниже 3 процентов валового внутреннего продукта.

"В настоящее время пенсионные выплаты рассчитываются исходя из величины прожиточного минимума, который индексируется по уровню прогнозной инфляции, и неуклонно отстают от роста зарплаты на рынке труда (как ее медианного, так и среднего размера). Как следствие, это ведет к снижению реальных пенсионных доходов населения", - объяснили эксперты.

В международной практике (страны ОЭСР - Организации экономического сотрудничества и развития) размеры государственной пенсии и минимальной заработной платы устанавливаются и поддерживаются адекватно росту медианных заработных плат (индекс Кейтца). В среднем по странам ОЭСР минимальная заработная плата составляет около 50 процентов от медианной зарплаты, минимальная государственная пенсия – около 60 процентов от минимальной заработной платы.

enpf.kz