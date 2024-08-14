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14.08.2024, 15:40

Представители силовых структур Казахстана отправились в Россию

Новости Казахстана 0 1

В России в течение нескольких дней будут проходить учения Организация Договора о коллективной безопасности "Кобальт-2024", сообщает Zakon.kz.

Фото: ОДКБ
Фото: ОДКБ

14 августа в Новосибирске состоялась церемония открытия специального учения со спецподразделениями, входящими в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

"В трехдневных учениях принимают участие спецподразделения органов внутренних дел, национальной безопасности, внутренних войск (национальной гвардии), специальных и антинаркотических служб, а также аварийно-спасательные и противопожарные структуры из Российской Федерации, Республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызской Республики. Почетными гостями торжественной церемонии открытия учений ОДКБ стали представители государств-участников, международных организаций, руководства Росгвардии и органов государственной власти Российской Федерации", – сообщили в ОДКБ.

ОДКБ, Россия, Казахстан, учения Кобальт, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 13:15

Фото: ОДКБ

Приветствуя участников и почетных гостей торжественной церемонии открытия, заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков выразил уверенность, что учения "Кобальт-2024" пройдут на высоком уровне и внесут серьезный вклад в укрепление коллективной безопасности.

"Сегодня военно-политическая обстановка, которая складывается в мире и в зоне ответственности нашей организации, можно охарактеризовать практически двумя словами – напряженная и сложная. Поэтому мы в любой момент готовы выступить и принять участие в обеспечении безопасности в любом регионе", – отметил заместитель Валерий Семериков.
 

Открывая учения, командующий Сибирским округом Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал-полковник Николай Марков подчеркнул, что страны ОДКБ объединены целью обеспечения безопасности и суверенитета своих государств, имеют общую историю, являются примером дружбы и сплочения.

"В ходе проведения учения межведомственными группировками будут отработаны новые формы и способы применения сил и средств, апробированы новые образцы вооружения, боевой техники, а также тактические приемы применения беспилотных летательных аппаратов, средств разведки, инженерного обеспечения и применения средств робототехники", – добавил генерал-полковник Николай Марков.

В процессе учения "Кобальт-2024" его участники будут обмениваться передовым опытом и совершенствовать навыки взаимодействия между подразделениями сил специального назначения. В ходе первой фазы учения пройдет командно-штабная тренировка по планированию и проведению специальной операции, а также спецподразделения отработают учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи. В рамках второй фазы учения будут разыграны практические действия сводных оперативно-боевых групп спецназа при решении задач по предназначению. Применяя авиацию и беспилотные летательные аппараты, спецназовцы отработают штурм здания и транспортного средства, освобождение заложников и нейтрализацию боевиков с учетом полученного боевого опыта.

В программу мероприятий войдут соревнования по тактической стрельбе из боевого оружия, товарищеские матчи по различным видам спорта, а также посещение гостями столицы Сибири музейно-выставочных комплексов и городских достопримечательностей.

Завершатся совместные учения КСОР ОДКБ "Кобальт-2024" 16 августа.

В июне 2024 года в Алматы прошло заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ. Было подписано девять документов.

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