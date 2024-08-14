Часов не наблюдают: более 1,3 млн казахстанцев перерабатывают

Во II квартале этого года численность занятого населения достигла 9,2 млн человек. Из них 36-40 часов в неделю трудились 7,1 млн, а более 40 часов – 1,3 млн человек, сообщает бюро нацстатистики.

Из данных видно, что больше всего перерабатывает молодежь в возрасте от 16 до 34 лет – 500,7 тыс. человек. Также более 41 часа в неделю трудятся и казахстанцы от 35 до 44 лет – 395,1 тыс., от 45 до 54 лет – 303 тыс., от 55 до 64 лет – 146,9 тыс., от 65 лет и старше – 4,2 тыс.

Если рассматривать ситуацию по должностям, то в основном сверхурочно работают сотрудники сферы продаж и услуг – 283,9 тыс. человек, водители и операторы – 250,7 тыс., неквалифицированные рабочие – 235,9 тыс.

В список вошли также руководители и госслужащие – 83,7 тыс. человек, вспомогательный персонал – 95,4 тыс., строители, маляры, электрики – 169,8 тыс.

Между тем есть и те, кто трудился меньше: 16-20 часов в неделю (169,5 тыс. человек), 6-15 часов (141,6 тыс.) и менее пяти часов (2,6 тыс.).

Напомним, ранее LS писал о том, что в Казахстане стало меньше безработных.

Справка

В Казахстане Трудовым кодексом предусмотрено, что нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю (статья 68).