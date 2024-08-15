Балауса Муздиман сделала скандальное заявление о Елене Рыбакиной

Чемпионка мира по версии WBA Asia казахстанская боксерша Балауса Муздиман высказалась об участии Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой на Олимпиаде в Париже, передает Tengri Sport .

Фото: Instagram/@muzdi___

В своих социальных сетях 26-летняя боксерша раскритиковала действия именитых теннисисток. В июле спортсменки отказались от участия в Олимпиаде, а в середине августа стало известно, что они выступят на турнире в Цинциннати (США).

"Делают все, что захотят, из-за того, что они легионеры. Если бы родились в Казахстане, вне зависимости от национальности, их всегда бы тянуло к родине", - пишет Балауса в своем Instagram.

Казахстанская боксерша Балауса Муздиман является чемпионкой мира в легчайшем весе по версии WBA Asia. В битве за титул она встретилась с боксершей из Таиланда Джиттамат Манопчай.

Бой закончился победой Балаусы техническим нокаутом в первом раунде. За 45 секунд до конца первого отрезка казахстанка пошатнула свою соперницу, а после пробила комбинацию в корпус, чем заставила вмешаться рефери.