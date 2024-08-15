Тренеров сборной Казахстана по боксу освободили от должностей

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"Состоялся тренерский совет по итогам Олимпиады в Париже. Тренерский состав мужской сборной команды по боксу был полностью отстранен от работы. Решение Казахстанской федерации бокса согласовано с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта", - говорится в сообщении.

Освобождены от должности главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба, также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.

Заслуженный тренер Казахстана по боксу Турсынгали Едилов назначен на должность советника президента Казахстанской федерации бокса.

Новый тренерский состав обещают представить позже.

12 августа на официальном аккаунте Казахстанской федерации бокса появился и сразу же был удален пост, в котором сообщалось об увольнении вице-президента Казахстанской федерации бокса Азиза Кожамбетова и всего тренерского состава сборной по боксу.

Отметим, что единственное серебро сборной Казахстана в боксе принес 24-летний Нурбек Оралбай, а первую бронзу - Назым Кызайбай.

Еще пять медалей Казахстану принесли дзюдоист Елдос Сметов (золото), борец греко-римского стиля Демеу Жадраев, гимнаст Нариман Курбанов (оба - серебро), дзюдоист Гусман Кыргызбаев (бронза), а также стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев (бронза).

Казахстан завершил летние Олимпийские игры в Париже на 43-м месте в общем медальном зачете.