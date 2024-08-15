Через 60 лет Актау станет похож на Балканы, а Шымкент превратится в "казахскую Турцию"? Мнение ученых

В июле американский ученый Мэтью Фицпатрик представил интерактивную карту , прогнозирующую, каким будет климат на Земле через 60 лет. Этот инструмент сопоставляет будущие климатические условия одного города с нынешними в другом. Как же изменится климат в Казахстане? Специалисты Казгидромета поделились своими прогнозами и оценили карту Фицпатрика, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Прогнозы Фицпатрика: что нас ждет?

Согласно расчетам Фицпатрика, климат столицы Казахстана через 60 лет станет похожим на климат села Жибек Жолы в Алматинской области. Летом температура поднимется на 6,8 градуса, а зимой - на 7,5 градуса.

Алматы в 2080 году, как ни странно, будет напоминать сам себя, с небольшими изменениями: лето станет теплее на 6,7 градуса, а зима - на 5,5 градуса. Климат останется умеренным, с привычными хвойными лесами и лугами.



Фрагмент интерактивной карты Мэтью Фицпатрика

В центральной части страны, в Караганде, климат станет схож с нынешними условиями в Балхашском районе. Актау, расположенный на западе Казахстана, превратится в Балканы.



Фрагмент интерактивной карты Мэтью Фицпатрика

На юге Казахстана, в Шымкенте, лето станет жарче на 7,1 градуса и суше на 9 процентов, а зима будет теплее на 5,7 градуса и влажнее на 14 процентов. Такой сценарий делает климат Шымкента схожим с турецким.

В Усть-Каменогорске прогнозируемый климат будет напоминать условия в Первомайском (Алматинская область).



Фрагмент интерактивной карты Мэтью Фицпатрика

Экспертное мнение: слишком упрощенные сценарии

Начальник управления климатических исследований "Казгидромета" Турсын Тиллакарим подчеркивает, что изменение климата - сложный и многофакторный процесс, и прогнозы, подобные тем, что предлагает Фицпатрик, могут быть слишком упрощенными.

"Хотя методика Мэтью Фицпатрика и его интерактивная карта представляют интересный подход к анализу будущего климата, прогнозы, основанные только на статистических аналогах, могут не учитывать все необходимые факторы. Прогнозирование климата требует учета таких данных, как изменения солнечной радиации, топографические особенности, типы почв и другие ключевые элементы", - отмечает ученый.

Климатолог согласна с общей тенденцией, которую указывает Мэтью Фицпатрик, но призывает относиться к подобным прогнозам с осторожностью.

"Будущее климата в каждом регионе будет определяться множеством факторов, включая природные процессы и человеческую деятельность. Такие прогнозы должны интерпретироваться с осторожностью", - добавляет эксперт.

Интерактивные карты: польза и риски

Инструменты, подобные интерактивной карте Фицпатрика, могут быть полезны специалистам, обладающим необходимыми знаниями для правильной интерпретации данных, уверена Турсын Тиллакарим. Однако для широкой аудитории, не обладающей глубокими знаниями в климатологии, существует риск неправильного понимания результатов.

"Чтобы такие инструменты были полезны и доступны для широкой аудитории, необходимо адаптировать их результаты, создавая более простые и наглядные карты и прогнозы. Они должны сопровождаться подробными пояснениями, чтобы избежать недоразумений и повысить точность восприятия данных среди населения", - резюмирует Тиллакарим.

Как все же будет меняться климат в стране

Ученые страны соглашаются с тем, что глобальное потепление продолжает бить рекорды. Согласно данным Всемирной метеорологической организации, каждое последующее десятилетие с 1980-х годов было теплее предыдущего, а последние 20 лет стали самыми жаркими в истории наблюдений.

Казахстан, расположенный в центре Евразийского континента, прогревается быстрее. Изменение климата неоднородно как по территории, так и по сезонам года.

Фото: depositphotos.com

По данным управления климатических исследований "Казгидромета", скорость повышения среднегодовой температуры воздуха на территории Казахстана составила 0,33 градуса за каждые 10 лет, что значительно превышает средние показатели по планете (+0,19 градуса за 10 лет). Особенно заметное потепление фиксируется в западных и южных регионах республики.

Интересный факт: В Астане, второй самой холодной столице мира после Улан-Батора, за последние 20 лет значительно уменьшилась среднегодовая скорость ветра, увеличилось число безветренных дней, и зимы стали менее суровыми, стало в два раза больше дней со штилем и в два раза меньше метелей. Например, 15 декабря 2012 года был самым холодным днем за последние 20 лет, но температура составила лишь -40,6 градуса, что на 11 градусов выше исторического минимума (-51,6 градуса в январе 1893 года).

Потепление приводит к увеличению числа дней с экстремально высокими температурами, особенно в западных и южных регионах Казахстана. В этих областях часто наблюдаются волны тепла, когда температура держится выше нормы на протяжении шести дней и более. Это также влияет на продолжительность вегетационного периода и сокращает количество дней с сильными морозами.

Осадки: что меняется?

Хотя изменения в количестве осадков менее заметны, слабая тенденция к увеличению их количества все же прослеживается, считают специалисты.

В весенний период осадки увеличиваются на 10-20 процентов в некоторых западных и северных регионах, тогда как в осенний период их количество уменьшается, особенно на западе и юге страны.

Что ждет Казахстан?

Как отмечают эксперты "Казгидромета", наблюдаемое повышение температуры и изменение климата будет продолжаться, что требует своевременной адаптации и разработки стратегий устойчивого развития. Изменение климата в Казахстане неоднородно и зависит от множества факторов, поэтому подход к прогнозам и их интерпретации должен быть всесторонним и обоснованным.