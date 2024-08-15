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15.08.2024, 08:57

В Казахстане изменили квоту на прием казахов-репатриантов в 2024 году

Новости Казахстана 0 1

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана изменило квоту на прием кандасов в 2024 году. Ведомство выпустило соответствующий приказ, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: Максим Морозов/inbusiness.kz
Иллюстративное фото: Максим Морозов/inbusiness.kz

Согласно приказу, Минтруда и соцзащиты установило следующую региональную квоту приема: кандасов - 3 033 человек (было 2 433 человека), переселенцев - 6 450 человек (было 7 050 человек).

Приказ вводится в действие с 24 августа этого года.

Ранее в Минтруда и соцзащиты рассказали, что всего с 1991 года в республику вернулись 1 миллион 137,1 тысячи этнических казахов.

В этом году по состоянию на 1 июля на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 8 758 этнических казахов. Более половины кандасов (49,5 процента), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Китая, 34,7 процента - из Узбекистана, 5,9 процента - из Туркменистана, 5,3 процента - из Монголии, 3,3 процента - из России и 1,3 процента - из других стран.

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