"Фантастическое зрелище": необычное природное явление заснял казахстанец. ВИДЕО

Кадр из видео

Видеограф Талгат Бекмагамбетов опубликовал ролик на своей странице в Instagram. В своем посте он отметил, что ему удалось заснять интересные кадры.



"Пик метеоритного потока Персеиды (самый обильный звездопад в году). Помимо этого, можно было наблюдать и северное сияние", - отметил он.

Под видео десятки комментариев, пользователи соцсети восхитились необычными снимками и видео.

"Как же красиво", "Волшебно", "Жалко, что нет такой возможности, как у вас. Зрелище, конечно, фантастическое", - написали комментаторы.

Талгат Бекмагамбетов отметил, что снимал в ночь с 12 на 13 августа. Заранее выбрал локацию в поле, примерно в 100 километрах от Астаны.

"Фотошоп не использовался. Снимки сделаны на выдержке, на профессиональный фотоаппарат. Можно сказать, охотились за кадрами, искали место, где не будет света и где будет максимально открытое небо", - рассказал он.

К слову, ранее стало известно, что сильная магнитная буря на Земле позволила казахстанцам увидеть полярное сияние. Кроме того, с 11 по 13 августа казахстанцы могли разглядеть метеорный поток Персеиды. Об удивительном небесном явлении в интервью Tengri Life рассказал казахстанский астрофизик Виктор Тейфель. Ученый дал советы, как добиться максимального обзора. Отмечалось, что лучше всего выбрать темное место вдали от городских огней или выехать за пределы мегаполиса.