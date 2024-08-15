Встречу Токаева с олимпийцами перенесли из-за коронавируса у спортсменов

Встречу Президента Касым-Жомарта Токаева с медалистами олимпийской сборной Казахстана перенесли. Об этом сообщил советник - пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото пресс-службы Акорды

Ранее Президент подписал указ о награждении государственными наградами призеров и тренерского состава парижской Олимпиады.

"Планировалось, что Касым-Жомарт Кемелевич сегодня встретится с ними. К сожалению, у нескольких спортсменов был выявлен ковид, из-за чего встречу пришлось перенести. Желаем нашим атлетам скорейшего выздоровления. Встреча обязательно состоится и планируется на конец августа в Акорде", - сообщил Берик Уали.

Напомним, олимпийская сборная Казахстана завоевала на Играх в столице Франции семь медалей. Единственное золото в актив записал дзюдоист Елдос Сметов, ставший лучшим в категории до 60 килограммов.

Трижды казахстанцы поднимались на вторую ступень пьедестала. С серебром завершили Олимпиаду гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев и боксер Нурбек Оралбай.