Потребителям Казахстана вернут более 768 млн тенге за отопление

Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК и его территориальными подразделениями завершена работа по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии, по всему Казахстану, передает azh.kz

Фото: gov.kz

Возврат средств по результатам перерасчета отразится на лицевых счетах потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2024-2025 годов) либо за текущий календарный год (до конца 2024 года).

В соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, либо, в случае невозможности установления места нахождения потребителя, путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.

Таким образом, за прошедший отопительный период 2023-2024 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 768 157,39 тыс. тенге с учетом НДС:

- по городу Астана – 2 279,97 тыс.тенге;

- по городу Алматы – 95 405,36 тыс.тенге;

- по городу Шымкент – 20 208,83 тыс.тенге;

- по области Абай – 13 594,64 тыс.тенге;

- по Алматинской области – 18 100,47 тыс.тенге;

- по Акмолинской области – 33 522,87 тыс.тенге;

- по Атырауской области – 10 698,19 тыс.тенге;

- по Актюбинской области – 37 701,48 тыс.тенге;

- по Восточно-Казахстанской области – 354 460,65 тыс.тенге;

- по Жамбылской области – 15 098,45 тыс.тенге;

- по области Жетісу – 6 073,80 тыс.тенге;

- по Западно-Казахстанской области – 1 187,85 тыс.тенге;

- по Костанайской области – 31 998,48 тыс.тенге;

- по Кызылординской области – 38 588,60 тыс.тенге;

- по Мангистауской области – 60 948,78 тыс.тенге;

- по Павлодарской области – 4 128,56 тыс.тенге;

- по Северо-Казахстанской области – 24 136,77 тыс.тенге;

- по Туркестанской области – 23,64 тыс.тенге/

При этом, для потребителей области Улытау и Карагандинской области применяется иной подход, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией производится в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.

Необходимо отметить, что установка приборов учета тепловой энергии позволяет оплачивать услуги теплоснабжения только за фактически потребленный объем тепловой энергии, при этом позволяя исключить возможную переплату в отопительный сезон. На сегодняшний день уровень приборизации многоквартирных жилых домов в стране составляет порядка 75%.

По дополнительным вопросам можно обратиться в ДКРЕМы по:

- городу Астана (7172) 36-11-52;

- городу Алматы (727) 279-31-39;

- городу Шымкент (7252) 32-15-05;

- области Абай (7222) 52-17-91;

- Акмолинской области (7162) 50-43-63;

- Алматинской области (7273) 05-91-29;

- Атырауской области (7122) 21-10-38;

- Актюбинской области (7132) 55-73-38;

- Восточно-Казахстанской области (7232) 61-04-88;

- Жамбылской области (7262) 45-94-68;

- Западно-Казахстанской области (7112) 24-01-76;

- Карагандинской области (7212) 41-18-27;

- Костанайской области (7142) 54-28-76;

- Кызылординской области (7242) 26-22-93;

- Мангистауской области (7292) 43-84-11;

- Павлодарской области (7182) 32-12-02;

- Северо-Казахстанской области (7152) 53-42-55.

- Туркестанской области (7253) 35-30-12.

- область Ұлытау (7102) 76-07-24;

- область Жетісу (7282) 24-28-05.