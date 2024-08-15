18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.57
526.91
5.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
15.08.2024, 10:53

Потребителям Казахстана вернут более 768 млн тенге за отопление

Новости Казахстана 0 1

Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК и его территориальными подразделениями завершена работа по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии, по всему Казахстану, передает azh.kz

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Возврат средств по результатам перерасчета отразится на лицевых счетах потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2024-2025 годов) либо за текущий календарный год (до конца 2024 года).

В соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, либо, в случае невозможности установления места нахождения потребителя, путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.

Таким образом, за прошедший отопительный период 2023-2024 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 768 157,39 тыс. тенге с учетом НДС:

- по городу Астана – 2 279,97 тыс.тенге;

- по городу Алматы – 95 405,36 тыс.тенге;

- по городу Шымкент – 20 208,83 тыс.тенге;

- по области Абай – 13 594,64 тыс.тенге;

- по Алматинской области – 18 100,47 тыс.тенге;

- по Акмолинской области – 33 522,87 тыс.тенге;

- по Атырауской области – 10 698,19 тыс.тенге;

- по Актюбинской области – 37 701,48 тыс.тенге;

- по Восточно-Казахстанской области – 354 460,65 тыс.тенге;

- по Жамбылской области – 15 098,45 тыс.тенге;

- по области Жетісу – 6 073,80 тыс.тенге;

- по Западно-Казахстанской области – 1 187,85 тыс.тенге;

- по Костанайской области – 31 998,48 тыс.тенге;

- по Кызылординской области – 38 588,60 тыс.тенге;

- по Мангистауской области – 60 948,78 тыс.тенге;

- по Павлодарской области – 4 128,56 тыс.тенге;

- по Северо-Казахстанской области – 24 136,77 тыс.тенге;

- по Туркестанской области – 23,64 тыс.тенге/

При этом, для потребителей области Улытау и Карагандинской области применяется иной подход, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией производится в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.

Необходимо отметить, что установка приборов учета тепловой энергии позволяет оплачивать услуги теплоснабжения только за фактически потребленный объем тепловой энергии, при этом позволяя исключить возможную переплату в отопительный сезон. На сегодняшний день уровень приборизации многоквартирных жилых домов в стране составляет порядка 75%.

По дополнительным вопросам можно обратиться в ДКРЕМы по:

- городу Астана (7172) 36-11-52;

- городу Алматы (727) 279-31-39;

- городу Шымкент (7252) 32-15-05;

- области Абай (7222) 52-17-91;

- Акмолинской области (7162) 50-43-63;

- Алматинской области (7273) 05-91-29;

- Атырауской области (7122) 21-10-38;

- Актюбинской области (7132) 55-73-38;

- Восточно-Казахстанской области (7232) 61-04-88;

- Жамбылской области (7262) 45-94-68;

- Западно-Казахстанской области (7112) 24-01-76;

- Карагандинской области (7212) 41-18-27;

- Костанайской области (7142) 54-28-76;

- Кызылординской области (7242) 26-22-93;

- Мангистауской области (7292) 43-84-11;

- Павлодарской области (7182) 32-12-02;

- Северо-Казахстанской области (7152) 53-42-55.

- Туркестанской области (7253) 35-30-12.

- область Ұлытау (7102) 76-07-24;

- область Жетісу (7282) 24-28-05.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…