Потребителям Казахстана вернут более 768 млн тенге за отопление

Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК и его территориальными подразделениями завершена работа по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии, по всему Казахстану, передает azh.kz
Возврат средств по результатам перерасчета отразится на лицевых счетах потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2024-2025 годов) либо за текущий календарный год (до конца 2024 года).
В соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, либо, в случае невозможности установления места нахождения потребителя, путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.
Таким образом, за прошедший отопительный период 2023-2024 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 768 157,39 тыс. тенге с учетом НДС:
- по городу Астана – 2 279,97 тыс.тенге;
- по городу Алматы – 95 405,36 тыс.тенге;
- по городу Шымкент – 20 208,83 тыс.тенге;
- по области Абай – 13 594,64 тыс.тенге;
- по Алматинской области – 18 100,47 тыс.тенге;
- по Акмолинской области – 33 522,87 тыс.тенге;
- по Атырауской области – 10 698,19 тыс.тенге;
- по Актюбинской области – 37 701,48 тыс.тенге;
- по Восточно-Казахстанской области – 354 460,65 тыс.тенге;
- по Жамбылской области – 15 098,45 тыс.тенге;
- по области Жетісу – 6 073,80 тыс.тенге;
- по Западно-Казахстанской области – 1 187,85 тыс.тенге;
- по Костанайской области – 31 998,48 тыс.тенге;
- по Кызылординской области – 38 588,60 тыс.тенге;
- по Мангистауской области – 60 948,78 тыс.тенге;
- по Павлодарской области – 4 128,56 тыс.тенге;
- по Северо-Казахстанской области – 24 136,77 тыс.тенге;
- по Туркестанской области – 23,64 тыс.тенге/
При этом, для потребителей области Улытау и Карагандинской области применяется иной подход, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией производится в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.
Необходимо отметить, что установка приборов учета тепловой энергии позволяет оплачивать услуги теплоснабжения только за фактически потребленный объем тепловой энергии, при этом позволяя исключить возможную переплату в отопительный сезон. На сегодняшний день уровень приборизации многоквартирных жилых домов в стране составляет порядка 75%.
По дополнительным вопросам можно обратиться в ДКРЕМы по:
- городу Астана (7172) 36-11-52;
- городу Алматы (727) 279-31-39;
- городу Шымкент (7252) 32-15-05;
- области Абай (7222) 52-17-91;
- Акмолинской области (7162) 50-43-63;
- Алматинской области (7273) 05-91-29;
- Атырауской области (7122) 21-10-38;
- Актюбинской области (7132) 55-73-38;
- Восточно-Казахстанской области (7232) 61-04-88;
- Жамбылской области (7262) 45-94-68;
- Западно-Казахстанской области (7112) 24-01-76;
- Карагандинской области (7212) 41-18-27;
- Костанайской области (7142) 54-28-76;
- Кызылординской области (7242) 26-22-93;
- Мангистауской области (7292) 43-84-11;
- Павлодарской области (7182) 32-12-02;
- Северо-Казахстанской области (7152) 53-42-55.
- Туркестанской области (7253) 35-30-12.
- область Ұлытау (7102) 76-07-24;
- область Жетісу (7282) 24-28-05.
Комментарии0 комментарий(ев)