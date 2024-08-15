Многомиллиардные активы в Дубае, во Франции, Москве и Бодруме забирают у Сатыбалды

Астана. 15 августа. КазТАГ – Многомиллиардные активы в Дубае, во Франции, Москве и Бодруме забирают у племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева – Кайрата Сатыбалды, сообщает пресс-служба комитета по возврату активов генеральной прокуратуры Казахстана.

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«Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры ведется работа по исполнению Сатыбалдыұлы Қ. условий процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов. С учетом оценки общая сумма этих активов превышает Т50 млрд. (…) На стадии окончания передачи находится зарубежное имущество, принадлежащее Сатыбалдыұлы Қ. и его близким лицам, на общую сумму Т33 млрд. К ним относятся: две дорогостоящие виллы в городе Дубай, стоимостью Т20 млрд; четыре элитные квартиры на побережье Лазурного берега Франции, стоимостью Т4 млрд; 15 объектов недвижимости в престижных жилых комплексах города Москвы (Россия), стоимостью Т5 млрд; две элитные виллы и квартира в городах Бодрум и Стамбул (Турция), стоимостью свыше Т4 млрд», - говорится в сообщении в четверг.

Как отмечается, на сегодня уже возвращены активы на Т18 млрд, в число которых входят два крупных бизнес-центра в Алматы, коммерческая недвижимость и элитный дом в престижном районе Астаны.

«В Специальный государственный Фонд перечислено $95 тыс, изъятые у Сатыбалдыұлы в ходе обысков. Кроме того, государству возвращены ювелирные изделия, брендовые часы, эксклюзивные драгоценности, коллекционные монеты и иные предметы роскоши (в количестве 174 наименования) на сотни миллионов тенге. Из Объединных Арабских Эмиратов возвращены активы в виде люксовых автомашин марки Rolls-Royce Cullinan и Aston Martin, общей стоимостью Т192 млн. (…) С учетом других дел всего Сатыбалдыұлы Қ. за 2,5 года вернул государству активы на Т783 млрд», - уточнили в комитете.

Напомним, 26 сентября 2022 года суд приговорил племянника Назарбаева – Кайрата Сатыбалды к шести годам лишения свободы за хищения и причинение имущественного вреда двум компаниям. В 2023 году продолжилось расследование по другим преступлениям, которые вменяют родственнику экс-президента. Дело против Кайрата Сатыбалды об отмывании преступных доходов поступило в суд 10 января. 1 апреля Сатыбалды признал вину по данному делу. 11 апреля стало известно, что суд по обвинению Сатыбалды в отмывании денег отложили в Астане.

12 августа 2024 года сообщалось, что активы почти на Т733 млрд вернули государству по делу Сатыбалды – тогда в «антикоре» уточнили, о каких именно активах идет речь.