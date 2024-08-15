АЭС, сокращение бюджета и другие «неожиданности» – что ждет казахстанцев осенью

2024 год в плане политических активностей однозначно более спокойный чем предыдущий: нас не ждут никакие крупные избирательные кампании и реформы. Вместе с тем, в стране накопилось множество проблем, главная из которых – катастрофический дефицит бюджета. Смогут ли власти ее решить без социально-политических кризисов и недовольства граждан? «Голос народа» обсудил тему с политологом Данияром Ашимбаевым.

Коллаж: Голос народа

Политическая активность в Казахстане так или иначе четко согласуется с календарем: традиционно сезон стартует 1 сентября совместным пленарным заседанием парламента.

Накануне столь масштабной встречи главы государства с политическим истеблишментом, казахстанцы любят делать ставки о том, будет ли прилюдная показательная порка какого-нибудь министра или нет? Кого из акимов отправят в отставку и с какой формулировкой?

Однако, как показывает практика, Касым-Жомарт Токаев в ходе таких официальных мероприятий старается придерживаться заданной повестки.

Как предполагает политолог Данияр Ашимбаев, не будет громких отставок и в этот раз.

«У нас уволить можно кого угодно. А некоторых не просто уволить, но и посадить. Но вопрос не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы заставить машину работать лучше. К примеру – МЧС, который за год, по сути, трижды сменил главу. Сначала это был Юрий Ильин – человек опытный, который руководил еще комитетом по ЧС в составе МВД. Но динамику развития ведомства не обеспечил. Вместо него президент поставил Сырыма Шарипханова, который, как экс-глава академии гражданской защиты, вроде бы должен понимать как системные, так и практические вопросы. Но человек с должностью министра не справился. В итоге во главе МЧС поставили Чингиса Аринова, который вообще никогда не работал в системе ЧС. Но тут, видимо, пошли из логики: неважно чем человек занимался, лишь бы смог заставить других работать», - говорит Ашимбаев.

И вот эта задача – заставить госаппарат работать эффективно, как уверен политолог, должна стать главной не только грядущего политического сезона, но и в долгосрочной перспективе.

Временами к ее исполнению ведут и совсем уж неожиданные решения.

В качестве примера можно привести случившуюся в этом году замену главы Высшей аудиторской палаты: в апреле на место Натальи Годуновой, которая руководила главным аудиторским органом страны 6 лет, пришел экс-глава Кабмина Алихан Смаилов.

«Годунова пользовалась огромным авторитетом, Смаилов как премьер популярности не имел. И, когда во главе ВАП поставили вместо Годуновой Смаилова, у большинства реакция была крайне негативная. Но, тем не менее, за полгода Смаилов добился того, что текущие аудиты стали не только проводиться, но и публиковаться, в то время как Годунова последние 1,5 года выступала только по бюджету в целом, либо по точечным вопросам, которые ей поручал лично президент. А текущий аудит, который наиболее подробно вскрывает проблемы, ей то ли запретили публиковать, то ли это было внутренней решение. Смаилов же теперь стал настоящим обличителем пороков министерств и акиматов», - отмечает позитивные изменения казалось бы неудачной ротации Данияр Ашимбаев.

Будут ли столь же успешные перестановки на властном Олимпе в ближайшее время – неизвестно. Тут, как говорится, покажет время.

Между тем, главный предвестник нового политического сезона в Казахстане – ежегодное послание президента, которое озвучивается именно в ходе совместного заседания палат парламента в начале сентября.

Именно этот спич становится основным планом развития страны вплоть до следующей осени.

И уже сейчас можно предположить – о чем Касым-Жомарт Токаев будет говорить депутатам и народу в своем очередном послании.

«Логически можно предположить, что в ближайшем Послании президент презентует обновленное видение стратегии развития Казахстана до 2050 года. Но пока о подготовке этой стратегии ничего не слышно. Не исключено, что Послание будет по другой теме, а развитие до 2050 года примут отдельным указом. Что, конечно же, не совсем правильно, такие фундаментальные вещи должны презентоваться», - говорит политолог Данияр Ашимбаев.

Между тем, до 2050 года далеко, а серьезные проблемы казахстанский бюджет испытывает уже сейчас. И это тоже может стать одним из главных политических вызовов ближайшего времени.

«Вполне очевидно, что этой осенью нам придется секвестировать бюджет. Будет он болезненным и, скорее всего, если учесть ситуацию в экономическом блоке правительства, непродуманным. Что обязательно приведет к скандалам и новым корректировкам. Можно, конечно, предположить, что будет принято решение о повышении налогов, но я надеюсь, что этого не произойдет и государство начнет сокращать какие-то расходы. Тем более что ужиматься есть куда: мы часто слышим о непродуманных закупках, о каких-то роскошных блог-турах за счет государства, о шикарных мероприятиях… Все это можно относительно безболезненно «порезать», - считает Ашимбаев.

Еще одна потенциально «взрывная» тема грядущего сезона – референдум по строительству АЭС.

Скорее всего, дату его проведения Касым-Жомарт Токаев озвучит на совместной пленарке в сентябре.

«Казахстан еще не озвучивал – кто будет оператором строительства, поэтому возможные строители АЭС так или иначе объединялись в пропаганде атомной энергии. Но с каждым днем очевиднее, что строить АЭС в Казахстане может только Росатом, а попытки создания консорциума не увенчались успехом. И не исключено, что страны, оставшиеся за боротом этого строительства, сейчас включатся тем или иным способом в антиагитацию. Что, с учетом уже имеющейся работы по дискредитации АЭС, может быть достаточно болезненно», - предупреждает Данияр Ашимбаев.

В целом, как резюмирует политолог, все эти мероприятия давно запланированы, и возможные риски, вроде бы, должны быть давно просчитаны. Однако практика показывает, что даже запланированные заранее и тщательно спланированные политические мероприятия и события могут вылиться в Казахстане в какой-нибудь скандал.

Во многом провоцирует такую ситуацию расслабленное отношение чиновников к своим обязанностям.

«Как показывает опыт, спокойных политических сезонов у нас не бывает в принципе. Регулярно возникают разборки по тем или иным законопроектам, борьба за бюджетные потоки, человеческие ресурсы и так далее. Так что сезон будет обычным в том плане, что он обязательно нам принесет какие-то сюрпризы и скандалы, попытки дестабилизации, которые могут зацепиться и за вопросы строительства АЭС, и за региональные повестки, и даже международные. Нельзя ведь забывать и про грядущие выборы президента США, и про российско-украинский конфликт. Все это, естественно, будет давить на ситуацию в Казахстане», - предупреждает Данияр Ашимбаев.

Тем не менее, в то, что та или иная проблемная тема выльется в какое-то серьезное социальное недовольство, политолог не верит – многие казахстанцы сознательно дистанцируются от политики, кроме того, люди уже научились распознавать провокации и стараются на них не вестись.