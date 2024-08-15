Массовый сбой произошел в спецЦОНах Казахстана

В казахстанских специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОНах) произошел массовый сбой. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в госкорпорации "Правительство для граждан".

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

О том, что в спецЦОНах не работает база данных, читатели Tengrinews.kz сообщили на наш редакционный номер в WhatsApp.

Граждане пожаловались, что с утра 15 августа находятся в спецЦОНах и не могут получить нужную услугу.

"В спецЦОНе №1 (в Астане - Прим.) не работает база по приему на первичную регистрацию. Ссылаются на процессинговый центр", - написал один из читателей.

В пресс-службе "Правительства для граждан" сообщили, что сегодня с 10:48 до 14:45 в связи с недоступностью базы данных ГИБДД Российской Федерации во всех спецЦОНах Казахстана не принимались заявки на первичную регистрацию транспортных средств, ввезенных из России.

"На текущий момент система ГИБДД РФ работает штатно, прием услугополучателей восстановлен. Приносим извинения за доставленные неудобства", - добавили в госкорпорации.

Напомним: недавно в социальных сетях казахстанцы распространяли голосовое сообщение неизвестного автора, который сообщал о взломе сайтов ЦОНов. Что на это ответили в АО "Национальные информационные технологии", читайте здесь.