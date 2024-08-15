Недоверие казахстанцев к тенге растет

Согласно результатам опроса, в июле ослабления тенге в течение года ждали 56,8% (56,2% –в июне) респондентов, тогда как в горизонте одного месяца – 34,3% (36,9%).

Также незначительно выросли инфляционные ожидания казахстанцев. Сильный рост цен заметили 39,1% опрошенных против 39% в июне. В список наиболее заметно подорожавших продуктов входят мясо и птица, молоко и молочные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи и фрукты.

"В целом других существенных изменений в результатах опроса не было. Можно отметить, что на 1,4 п.п. больше людей заметили рост цен на Интернет и мобильную связь. Это подтверждается свежей статистикой, согласно которой в июле услуги сотовой связи подорожали на 11,5% м/м, а плата за доступ к Сети – на 6,8% м/м", – отметил аналитик Freedom Finance Global Данияр Оразбаев.

Что касается личного материального положения, то в прошедшем месяце увеличение составило 1,1 пункта, а субиндекс достиг 105,6 пункта. Доля тех, кто считает, что их личное материальное положение улучшилось, изменилась незначительно: 32,4% в июле против 32,8% в июне. Однако за последний месяц увеличилась доля тех, кто дал однозначно положительный ответ, – 13,1% против 11,7%.

Больше всего позитивных ответов было у молодежи до 29 лет. Обратная ситуация наблюдается у людей в возрасте от 60 лет ситуация обратная, у которых наблюдается снижение с 24,8 до 18%.

В региональном разрезе заметный прирост позитива у респондентов из Акмолинской и Актюбинской областей – на 8,8 и 7,9 п.п. соответственно.

"Тем не менее самая большая доля оптимистов фиксируется в ЗКО, там она достигает 37,8%. Хуже всех ответили в области Жетысу, где этот данный показатель упал на 6,1 п.п. и составил лишь 23,2%", – подчеркнул Оразбаев.

Заметно снизилась доля отрицательных ответов по вопросам экономической ситуации – с 47,7% до 41,5%. Больше всего пессимизма у казахстанцев 30-44 лет, среди них 42% дали негативный ответ, тогда как в июле 2023-го – почти 50%. А лучший результат показывает молодежь до 29 лет, где доля пессимистов составляет лишь 33%, что на 3,6 п.п. меньше, чем в минувшем году.

В целом индекс потребительской уверенности (CCI) в Казахстане продолжил улучшение четвертый месяц подряд. Однако на этот раз его рост оказался небольшим – 0,4 пункта, до 104,2. Это является третьим лучшим результатом за все время исследования.

Напомним, что в данном исследовании приняли участие 3,6 тыс. респондентов.

Ранее опрошенные LS профучастники отметили, что неравномерный объем продаж валют из Нацфонда усиливает волатильность тенге. В то же время они считают, что предпосылок для ослабления тенге до 500 тенге и выше нет.