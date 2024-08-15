Антикор объявил вознаграждение за информацию о "бывшем зяте Масимова"

Антикоррупционная служба объявила вознаграждение за информацию о гражданине России Азамате Капенове, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Азамат Капенов. Фото: qamqor.gov.kz

Департамент Антикора по Восточно-Казахстанской области разыскивает его за совершение тяжкого преступления, предусмотренного статьей 190 часть 4 пункт 3 Уголовного кодекса "Мошенничество". По данным ведомства, Капенов является гражданином Российской Федерации.

Азамат Капенов родился 12 апреля 1978 года, уроженец Кыргызстана. В отношении него избрана мера пресечения "содержание под стражей".

"В случае обнаружения местонахождения либо получения информации о вероятном местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить инициатору розыска в департамент Агентства по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области (адрес Усть-Каменогорск, улица Лихарева, 2) по телефонам: дежурная часть 8 (7232) 29-88-88, группа розыска, мобильный телефон 8-708-908-92-79 (или написать на электронную почту kb.vko@antikor.gov.kz)", - говорится в сообщении Антикора.

Антикоррупционная служба заявил, что гарантирует вознаграждение и анонимность.

Отметим, что в СМИ Азамат Капенов упоминается как "бывший зять Карима Масимова".