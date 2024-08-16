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15.08.2024, 19:12

"Люди мажут на себя эту грязь": отходы септиков сливаются близ Алаколя

Новости Казахстана 0 1

В сети распространилась видеозапись, на которой один из очевидцев демонстрирует обнаруженную им стихийную свалку, куда, по его словам, сбрасывается бытовой мусор и буквально поминутно сливается содержимое ассенизаторских машин. Видео вызвало широкий резонанс, передает Tengri Travel.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Автор видео описывает катастрофическую ситуацию на побережье популярного курорта, указывая на несанкционированные свалки и ужасные условия, которые угрожают экологии региона и здоровью людей. В своем обращении мужчина выражает надежду на то, что данная проблема привлечет внимание властей.

"Сегодня приехали с Алаколя, очень грязно, никто ничего не делает", "Ну почему у нас так происходит? Такие места классные и такое отношение", "Возле озера даже туалетов нет, кошмар какой-то, бегали в пансионат. Неужели хозяева не могут поставить туалет, они там зарабатывают же, но нет, их это не волнует", "Через пару лет на Алаколь можно не ездить, там будет зона экологического бедствия", "А люди мажут на себя эту грязь с канализации и говорят, что это запах радона", - написали пользователи под видео.

Мы обратились за комментарием в Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана. По словам представителей ведомства, в июне 2023 года управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай была разработана Дорожная карта развития туристской зоны побережья озера Алаколь. Этот документ был утвержден акимом области и включает в себя мероприятия по строительству полигона для твердых бытовых отходов (ТБО), а также по созданию канализационных сетей и фильтрационных площадок для сточных вод. Эти мероприятия являются частью дорожной карты и должны быть реализованы в 2023-2024 годах.

"Департаментом экологии по области Абай в апреле текущего года был направлен запрос в ГУ "Аппарат акима области Абай" о проделанной работе по дорожной карте. В мае текущего года местным исполнительным органом была создана рабочая группа (комиссия) и осуществлен выезд на побережье озера Алаколь для контроля хода исполнения дорожной карты. На сегодняшний день местным исполнительным органом создается рабочая комиссия, в составе которой будет осуществлен выезд на побережье озера Алаколь", - рассказали представители.

Министерство экологии также напомнило, что за сброс сточных вод с ассенизаторских машин на рельеф местности или в водные объекты предусмотрена административная ответственность по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана.

"В настоящее время департаментом рассматривается представление об устранении нарушений законности Специализированной природоохранной прокуратуры области Абай. По итогам рассмотрения представления к ответственности будут привлечены должностные лица. Кроме того, будут приняты меры по устранению нарушений. Департаментом запланирован выезд на побережье озера Алаколь", - отметили в ведомстве.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
полина1952
полина1952
поэтому гибнет всё живое
15.08.2024, 22:17
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