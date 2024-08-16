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15.08.2024, 20:39

На необычный транспорт пересели полицейские Казахстана

Новости Казахстана 0 1

Министерство внутренних дел Казахстана 15 августа 2024 года показало новое транспортное средство, на которое пересели полицейские Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Оказалось, необычная техника используется стражами порядка для патрулирования.

"Стражи порядка освоили гироскутеры для патрулирования на территории набережной Усть-Каменогорска и далее в парках областного центра. Всего в Департаменте полиции имеется четыре подобных транспорта", – говорится в сообщении.

На необычный транспорт пересели полицейские Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 13:01

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Отмечается, что курсы вождения Segway уже прошли более десятка полицейских ДП ВКО, которые готовы к несению патрульной службы на них.

"Segway с батарейным питанием модифицирован с учетом специфических функций полиции StreetSmart, включая сирену и мигающие красные и синие огни. Гироскутер будет служить для патрулирования и профилактики нарушений непосредственно в труднодоступных местах, где не проедет транспорт. В парковых местностях, на аллеях, в скверах".Пресс-служба МВД РК

На необычный транспорт пересели полицейские Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 13:01

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Подчеркнем, что нововведение значительно сэкономит время и более того, повысит качество их работы. Важно отметить, что на управление таким транспортным средством распространяются те же правила и требования, как у электрических самокатов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
А пешком ходить не судьба, для здоровья было бы полезнее.
16.08.2024, 03:09
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