На необычный транспорт пересели полицейские Казахстана

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Оказалось, необычная техника используется стражами порядка для патрулирования.

"Стражи порядка освоили гироскутеры для патрулирования на территории набережной Усть-Каменогорска и далее в парках областного центра. Всего в Департаменте полиции имеется четыре подобных транспорта", – говорится в сообщении.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Отмечается, что курсы вождения Segway уже прошли более десятка полицейских ДП ВКО, которые готовы к несению патрульной службы на них.

"Segway с батарейным питанием модифицирован с учетом специфических функций полиции StreetSmart, включая сирену и мигающие красные и синие огни. Гироскутер будет служить для патрулирования и профилактики нарушений непосредственно в труднодоступных местах, где не проедет транспорт. В парковых местностях, на аллеях, в скверах".Пресс-служба МВД РК

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Подчеркнем, что нововведение значительно сэкономит время и более того, повысит качество их работы. Важно отметить, что на управление таким транспортным средством распространяются те же правила и требования, как у электрических самокатов.