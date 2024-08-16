Газировку из Афганистана могут запретить в Казахстане

В Казахстане могут запретить некоторые газированные напитки со вкусом граната, произведенных в Афганистане, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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По информации Комитета санэпидконтроля Минздрава, афганскую газировку проверят в лаборатории на соответствие.

"В настоящее время территориальные подразделения комитета проводят контрольный закуп на торговых объектах разных наименований газированных напитков с гранатом (производства Афганистан) с последующей лабораторной экспертизой", - сообщили в комитете в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

По итогам контрольного закупа, в случае превышения в составе напитка допустимых норм красителей, будут приняты меры оперативного реагирования в виде отзыва и изъятия продукции с реализации.

В комитете также сообщили, что в этом году в рамках санитарно-эпидемиологического мониторинга продукции проверено более 100 проб слабоалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков. Их проверяли на соответствие показателям безопасности, установленным в технических регламентах Таможенного союза. По итогам лабораторных исследований нарушений не выявлено.

В целом в 2023-м и в первом полугодии 2024 года запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков в Казахстане не вводили.

В июле мы писали о том, что в Казахстане проверили безалкогольные газированные напитки со вкусом граната Royal, Paradise, Mani, Pure, "Золотая жизнь". Поводом для этого послужили запрет на продажу напитка "Золотая жизнь" в Кыргызстане и санитарные проверки в Узбекистане.

Казахстанские специалисты обнаружили, что на банках с напитками отсутствует предупреждающая надпись "содержит краситель (азорубин Е122)". По данным Минздрава, вещество может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

Кроме того, на упаковках нет состава и показателей пищевой ценности напитков, а также даты изготовления и срока годности. Объектам торговли рекомендовали не закупать в дальнейшем указанные напитки из-за того, что их маркировка не соответствует требованиям технического регламента.

Напомним: сначала газировку из Афганистана стали изымать из торговых точек кыргызского Оша - из-за упомянутого выше красителя Е122 азорубин.

После появления в соцсетях этой информации комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана заявил о том, что повторно проверяет этот напиток.