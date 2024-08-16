Какой будет осень в Казахстане, рассказали синоптики

Синоптики рассказали, какой погоды ждать от надвигающейся осени в Казахстане. По их данным, следует ожидать большого количества осадков в некоторых регионах страны, а где-то даже заморозков, передает Tengrinews.kz .

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Теплая и малоосадочная погода продержится только в первой декаде сентября, затем будет наблюдаться частая смена атмосферных фронтов, что приведет к неустойчивым погодным условиям на большей части республики.

Ожидаются дожди, порывистый ветер и частые колебания температуры воздуха, а в северных регионах ночью возможны заморозки до -1...-7 градусов.

В южных регионах, благодаря влиянию зоны высокого давления, осадков прогнозируется меньше нормы, и температурный фон останется относительно теплым. Однако в течение месяца температура постепенно понизится: ночью с +15...+23 градусов до +3...+10 градусов, а днем с +25...+35 градусов до +15...+23 выше ноля.

В сентябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус на большей части республики, около нормы на западе, в горных районах востока и юго-востока страны.

Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы и больше нормы на большей части республики, меньше нормы – в южных регионах страны.