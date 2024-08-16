Понесет ли наказание алматинский артист за слова "об убийстве жен"

Фото с сайта Тengrinews.kz

ДП Алматы подтвердил, что по данному факту была проведена всесторонняя проверка. Однако, как сообщается, в действиях певца состава уголовного правонарушения не установлено. Вместе с тем, с целью предотвращения возможных правонарушений в будущем, была проведена работа по разъяснению всех правовых аспектов.

"Департамент полиции призывает всех граждан соблюдать нормы закона и напоминает о важности правосознания в обществе", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел начало проверку после скандального заявления певца Улангасыра Камиева. Артист вызвал бурю негодования в Казнете своими высказываниями о причинах насилия в семье. Слова певца подверглись жесткой критике в сети. Казахстанцы заявили, что своими словами артист оправдывает убийц и перекладывает вину за бытовое насилие на жертв насилия.