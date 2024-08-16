Минздрав сделал заявление по ситуации с коронавирусом в Казахстане

Ситуация с короновирусом в стране под контролем, ведется мониторинг. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По данным ведомства, с 2022 года мониторинг за коронавирусной инфекцией внедрен в действующую систему эпиднадзора за ОРВИ и гриппом.

"Мониторинг показывает, что в настоящее время в стране наблюдается циркуляция респираторных вирусов, в том числе коронавирусной инфекции (КВИ). С начала текущего года зарегистрировано 1 290 случаев КВИ. Летальных исходов не зафиксировано", - говорится в распространенном пресс-релизе.

При этом подчеркивается, что нет роста числа госпитализаций с ОРВИ, вирусными пневмониями и КВИ, а это свидетельствует о том, что ковид в большинстве случаев протекает в легкой форме.

"По последним данным секвенирования, в Казахстане, как и во всем мире, в 100 процентах случаев циркулируют различные варианты штамма Омикрон", - добавили в ведомстве.

Исполняющий обязанности главного санитарного врача подписал постановление, где говорится о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. В нем говорится, что в медицинских организациях нужно применять маски и антисептики, а также на входе должны работать "фильтры" для приема пациентов с симптомами.

Напомним, за первые шесть месяцев 2024 года в Казахстане зарегистрировано 49 704 случая пневмонии, что на 19,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее власти Южной Кореи заявили, что ожидают новый всплеск коронавирусной инфекции.

А в России заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю выросла почти на 30 процентов.