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16.08.2024, 11:15

Дедовщина в Павлодарской школе довела до самоубийства кадета

Новости Казахстана 0 1

В Павлодаре разразился новый скандал вокруг кадетской школы, передает Liter.kz со ссылкой на Irbis.tv

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Бекжан Алимов отсудил полтора миллиона тенге за моральный вред у кадетской школы Павлодара.

В январе 2020 года парень прыгнул с моста через железнодорожные пути в районе Химгородков в Павлодаре, потому что не мог выдержать буллинга в школе. Он не хотел возвращаться в кадетскую школу, в которой столкнулся с буллингом. Несмотря на тяжелые травмы, павлодарец выжил, но стать военным он уже не сможет.

Полиция возбудила уголовное дело по факту “Доведение до самоубийства”. Сам Бекжан Алимов проходил и до сих пор проходит длительное лечение.

После попытки самоубийства Бекжан переехал в Алматы, где сейчас учится.

Спустя четыре года он решил обратиться с иском в суд, в котором потребовал от кадетской школы и управления образования выплатить ему 18 миллионов тенге за пережитые страдания.

Вкратце, была дедовщина. Отбирали деньги, избивали, были моменты, когда забирали головные уборы и просили за это выкуп. Заставляли писать конспекты. Если откажешься, то держали трое, один избивал”, – рассказал на слушании Бекжан Алимов.

В суде истец заявил, что педагоги на жалобы Алимова советовали терпеть. Именно тогда он решил совершить суицид.

Однако представители учебного заведения парировали, что ни к медикам, ни к психологу курсант не обращался. Кстати, расследование уголовного дела спустя четыре года полиция так и не завершила.

“Ранее уголовное дело было прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 35 УПК РК, то есть за отсутствием состава преступления. В последующем прокуратурой города Павлодара постановление о прекращении было отменено и направлено на дополнительное расследование”, – сообщил заместитель начальника северного отдела полиции УП города Павлодара Жарас Ибраев.

В суде постановили, что вина школы доказана, исковые требования удовлетворили частично. Школу обязали выплатить бывшему воспитаннику полтора миллиона тенге морального вреда и еще 500 тысяч за представительские расходы.

Вместе с тем суд вынес частное постановление, указав, что после попытки суицида в учебном заведении подошли к решению проблемы формально. То есть ученик получать знания продолжил дистанционно, а педагоги его даже не посещали дома. Со стороны управления образования также кроме служебной проверки никакой работы больше не проводилось. К слову, решение пока не вступило в законную силу и, возможно, будет обжаловано.

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