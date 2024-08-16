Вакцины и маски: главный санврач подписал постановление

Исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача РК подписал постановление "О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу, острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и коронавирусной инфекции (COVID-19) на эпидемический сезон 2024-2025 годов", передает Tengrinews.kz .

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Постановление предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона по ОРВИ, гриппу и COVID-19, в том числе:

проведение вакцинации против гриппа с 1 сентября 2024 года;

в медицинских организациях: обеспечение работы фильтров на входе, использование масок, наличие антисептиков;

первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до 1 года с проявлениями ОРВИ, гриппа.

Для предупреждения заболеваемости гриппом, ОРВИ, КВИ рекомендуется:

регулярно проветривать помещения;

использовать антисептические средства для обработки рук;

ограничить контакты с больными людьми;

при контакте с людьми с признаками заболевания использовать маски;

своевременно обращаться за медицинской помощью.

Напомним, Минздрав сделал заявление о ситуации с коронавирусом в Казахстане. По данным ведомства, с начала текущего года зарегистрировано 1 290 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.