Доходы и расходы тысяч семей собираются проверить в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения обсудили новые подходы оказания адресной социальной помощи (АСП), передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Ранее Глава государства поставил задачу по пересмотру подходов оказания АСП с учетом расходов граждан. В связи с этим предстоит трансформация АСП - с использованием цифровой карты семьи и интеграций с системами государственных и негосударственных организаций.

Как сообщила руководитель департамента социальной помощи министерства Айнур Абдырахманова, в настоящее время совместно с заинтересованными госорганами прорабатывается механизм учета и верификации основных расходов казахстанцев, претендующих на назначение АСП. Планируется предусмотреть такие виды расходов как: покупка движимого или недвижимого имущества, оплата обучения и дополнительного образования, расходы на отдых и развлечения, на оздоровление, покупка мебели, бытовой техники, погашение кредитов и другое.

"Предлагаемый алгоритм предусматривает направление гражданам, подающим заявление на назначение АСП, SMS-сообщения на получение согласия проверки их доходов и расходов. Речь не идет о раскрытии банковской тайны и предоставлении доступа к информации третьим лицам. Проверки будут проводиться автоматически за счет интеграции информационных систем", – рассказала Абдырахманова.

Ожидается, что предстоящие изменения в механизме назначения АСП позволят выявить действительно нуждающихся граждан и обеспечить им целевую поддержку со стороны государства.

Согласно информации министерства, по состоянию на 1 августа почти 372 тысячи человек из 70,2 тысячи семей получили адресную социальную помощь. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 60,5 миллиарда тенге.