"Деньги не доходят". В Казахстане ужесточат правила работы развлекательных заведений

В Казахстане разрабатывают поправки в закон об авторском праве, которые будут направлены на урегулирование вопроса отчислений авторам музыки, используемой в коммерческих целях, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Поправки в закон находятся в Мажилисе. Как сообщила вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова, их рассмотрят осенью этого года.

"Приходили наследники известных авторов, которые жаловались на то, что вознаграждение должным образом они не получают. Эти общественные объединения (которые отчисляют деньги - прим.) создаются самими авторами. Неэффективность отдельных этих объединений имеет место быть. Очень много авторов жалуются: несмотря на то что сборы идут от ресторанов, увеселительных заведений, теле-, радиопередач, эти собранные средства до них не доходят", - рассказала Ботагоз Жакселекова на брифинге СЦК.

По словам чиновницы, в рамках законопроекта Минюст будет регулировать эти процессы методологически, установив определенные требования и правила для заведений.

"В этом году мы инициировали ряд проверок таких организаций по управлению правами, однако это вызвало очень большое сопротивление. (...) Правила игры будут установлены, в том числе и по сбору, и по распределению (средств - прим.). На сегодняшний день это работает так: 70 процентов средств, которые собраны с тех же ресторанов, заведений за использование авторских произведений, должны быть распределены между авторами, еще 30 процентов - это административные расходы организаций по управлению авторскими правами, которые уходят на их фонд оплаты труда, организацию их представительств по всей республике и так далее", - пояснила вице-министр.

Результаты проверок и аудитов показывают, что положенные 70 процентов, которые должны быть выплачены, по разным причинам до авторов музыкальных произведений не доходят. Зачастую их вовсе не извещают о том, что им положены деньги. В других случаях выплачиваемая сумма меньше, чем та, которая была собрана, добавила Жакселекова.

"Для того чтобы зафиксировать эти факты, нужна проверка, в том числе аудиторская. В этом году у нас уже есть несколько таких кейсов: мы обращались в Генеральную прокуратуру, для того чтобы зарегистрировать эти факты. Эта работа будет продолжена", - добавила она.

Как рассказала вице-министр, в новых поправках также установят конкретную сумму отчислений. Однако она не смогла озвучить сумму, которую будут платить заведения.

Напомним: вопрос обязательных выплат авторам музыкальных произведений в Казахстане обсуждают не первый год. Однако, как показывает практика, далеко не все соблюдают закон и перечисляют суммы правообладателям. В 2018 году в НПП "Атамекен" заявляли, что владельцы кафе и салонов должны платить за включенный телевизор.