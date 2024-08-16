Снятие пенсионных на стоматологию: Минздрав разработал новый механизм

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Отвечая на вопросы журналистов, Нурлыбаев уточнил, что Минздрав не приостанавливал действие данной нормы. А новые механизмы, по его словам, позволят обеспечить "прозрачность процедуры получения стоматологических услуг".

"В последнее время активно обсуждался вопрос по снятию пенсионных накоплений на стоматологические услуги. Хотел бы сразу объяснить, что Минздрав не приостанавливал действие этой нормы. Минздрав разработал новый механизм, позволяющий сохранить для населения возможность использования пенсионных накоплений для оплаты таких стоматологических услуг, как имплантация и протезирование. Ранее этот вопрос был обсужден на портале "Открытые НПА", и после учета предложений и замечаний общественности рабочей группой, в которую вошли представители Национального Комитета стоматологов, был создан механизм, включающий такие инструментальные методы диагностики, как рентген-снимки. Предлагаемый министерством механизм использования пенсионных накоплений включает несколько этапов: предоставление плана обследования и лечения, заключение договора между стоматологической клиникой и уполномоченным банком-оператором, проведение услуг и внесение данных в электронный паспорт здоровья. Обязательное предоставление рентген-снимков до и после лечения позволит повысить прозрачность и исключить возможные злоупотребления и не допустить мошеннических действий в отношении средств граждан", - прокомментировал Ержан Нурлыбаев.

По его словам, в настоящее время продолжают действовать прежние правила использования пенсионных средств на стоматологические услуги.

Ранее мы писали о том, что правила снятия пенсионных накоплений собирались изменить в Казахстане. Обсуждалось введение временного запрета на снятие пенсионных на лечение зубов.

Вместе с тем Минздрав предложил разрешить использовать единовременные пенсионные выплаты на лечение своего ребенка.