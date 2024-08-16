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16.08.2024, 17:02

В правлении «КазМунайГаза» произошли изменения

Новости Казахстана 0 1

В состав правления «КазМунайГаза» были внесены изменения, сообщила компания на сайте Казахстанской фондовой биржи KASE, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

Из состава правления был исключен Куаныш Кудайбергенов. Вместо него членом правления стал Руслан Балыкбаев

Кудайбергенов занимал должность заместителя председателя правления по крупным нефтегазовым проектам КМГ, однако в конце июля был переведен на другую позицию и назначен генеральным директором KMG Kashagan B.V. Вместо Кудайбергенова на должность зампредседателя был выбран Руслан Балыкбаев. 

Балыкбаев окончил Казахстанско-Британский технический университет по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений», а также Политехнический университет города Турин по специальности магистр нефтяной инженерии. С 2013 по 2024 годы занимал разные должности в компании PSA (осуществляет функции полномочного органа в соглашениях о разделе продукции по Северо-Каспийскому и Карачаганакскому проектам). С 2019 года является членом президентского молодежного кадрового резерва.

Кудайбергенов окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В 2012 году получил степень МВА «Международный нефтегазовый бизнес» в Московском государственном институте международных отношений.

Профессиональную карьеру начал в 2006 году в российской компании «Интегра», где работал в должностях диспетчера, помощника бурильщика, инженера по бурению на скважине. Позже работал на разных должностях в «КазМунайГазе». С 2017 по 2021 годы возглавлял департамент развития нефтяной промышленности Минэнерго. 

Состав правления КМГ состоится из 10 человек: Асхата Хасенова, Курмангазы Исказиева, Дастана Абдулгафарова, Булата Закирова, Василия Лавренова, Сериккали Брекешева, Нурсейита Союнова, Дмитрия Макеева, Дианы Арысовой и Руслана Балыкбаева.  

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