В правлении «КазМунайГаза» произошли изменения

В состав правления «КазМунайГаза» были внесены изменения, сообщила компания на сайте Казахстанской фондовой биржи KASE, передает kursiv.media

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Из состава правления был исключен Куаныш Кудайбергенов. Вместо него членом правления стал Руслан Балыкбаев.

Кудайбергенов занимал должность заместителя председателя правления по крупным нефтегазовым проектам КМГ, однако в конце июля был переведен на другую позицию и назначен генеральным директором KMG Kashagan B.V. Вместо Кудайбергенова на должность зампредседателя был выбран Руслан Балыкбаев.

Балыкбаев окончил Казахстанско-Британский технический университет по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений», а также Политехнический университет города Турин по специальности магистр нефтяной инженерии. С 2013 по 2024 годы занимал разные должности в компании PSA (осуществляет функции полномочного органа в соглашениях о разделе продукции по Северо-Каспийскому и Карачаганакскому проектам). С 2019 года является членом президентского молодежного кадрового резерва.

Кудайбергенов окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В 2012 году получил степень МВА «Международный нефтегазовый бизнес» в Московском государственном институте международных отношений.

Профессиональную карьеру начал в 2006 году в российской компании «Интегра», где работал в должностях диспетчера, помощника бурильщика, инженера по бурению на скважине. Позже работал на разных должностях в «КазМунайГазе». С 2017 по 2021 годы возглавлял департамент развития нефтяной промышленности Минэнерго.

Состав правления КМГ состоится из 10 человек: Асхата Хасенова, Курмангазы Исказиева, Дастана Абдулгафарова, Булата Закирова, Василия Лавренова, Сериккали Брекешева, Нурсейита Союнова, Дмитрия Макеева, Дианы Арысовой и Руслана Балыкбаева.