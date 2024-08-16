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16.08.2024, 18:09

Нового главного тренера мужской сборной по боксу назначили в Казахстане

Новости Казахстана 0 90

Новым главным тренером мужской сборной Казахстана по боксу стал Кайрат Сатжанов, передает Tengri Sport.

Фото Instagram / @boxingkazakhstan
Фото Instagram / @boxingkazakhstan

Информацию сообщили в Казахстанской федерации бокса.

"Сатжанов Кайрат Турсунканович, 54 года, заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу. Отличник физической культуры и спорта Республики Казахстан.

Тренерский стаж - 34 года. В 2021-2022 годах работал главным тренером национальной сборной Казахстана. С 2024 года является страшим тренером молодежной сборной страны", - говорится в заявлении федерации.

Под руководством Сатжанова в 2021 году мужская сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата мира (Сербия) завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. В 2022 году на чемпионате Азии (Иордания) - также второе место (3 золота, 6 серебра, 3 бронзы). В 2024 году на молодежном чемпионате Азии в Астане подопечные Сатжанова заняли первое место в командном зачете (5 золота, 1 серебро, 3 бронзы).

В качестве личного тренера Кайрат Сатжанов воспитал 7 чемпионов мира и 43 чемпионов Азии по боксу.

"Вместе с тем сообщаем, что на данный момент формируется новый тренерский состав, в том числе будут приглашены иностранные тренеры-консультанты, тренер по физической подготовке, а также научная группа. Внесено требование о том, что главному тренеру запрещается иметь личных учеников", - пояснили в федерации.

Ранее казахстанская федерация бокса (КФБ) сообщила о массовом увольнении тренерского штаба национальной сборной

Отметим, что единственное серебро сборной Казахстана в боксе принес 24-летний Нурбек Оралбай, а первую бронзу - Назым Кызайбай.

Еще пять медалей Казахстану принесли дзюдоист Елдос Сметов (золото), борец греко-римского стиля Демеу Жадраев, гимнаст Нариман Курбанов (оба - серебро), дзюдоист Гусман Кыргызбаев (бронза), а также стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев (бронза).

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