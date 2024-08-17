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16.08.2024, 19:00

Появились подробности о тренерском штабе сборной Казахстана по боксу

Новости Казахстана 0 1

По сообщению инсайдера, в сборную Казахстана по боксу будут приглашены иностранные специалисты, передает Tengri Sport.

Фото: instagram.com/satzhan_kairat/
Фото: instagram.com/satzhan_kairat/

Ранее Казахстанская федерация бокса объявила, что новым главным тренером национальной команды стал 54-летний Кайрат Сатжанов. Вероятно, это не последнее назначение.

"Без грамотных консультантов из-за рубежа сотворить революцию вряд ли получится. И это новость меня даже больше радует.

Ожидаются тренеры-помощники из США и Кубы. Такая практика сегодня весьма распространенная. Те же узбеки, индийцы и китайцы давно идут по этому пути.

И еще. Теперь в противовес учебно-тренировочным сборам на казахстанских базах будем ждать выездные турне в сильные боксом страны", - сообщает эксперт Аян Толеген в своем Telegram-канале.

Ранее казахстанская федерация бокса (КФБ) сообщила о массовом увольнении тренерского штаба национальной сборной.

Отметим, что мужская сборная Казахстана по боксу завоевала одну серебряную медаль на Олимпиаде в Париже. Ее обладателем стал Нурбек Оралбай.

Ранее бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Назым Кызайбай в интервью Tengri Sport поделилась рассказом о первых заработках в детстве.

А двукратный олимпийский чемпион по боксу из Узбекистана в супертяжелом весе Баходир Джалолов потерял место в топ-15 рейтинга Международной федерации бокса.

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