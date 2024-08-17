Появились подробности о тренерском штабе сборной Казахстана по боксу

По сообщению инсайдера, в сборную Казахстана по боксу будут приглашены иностранные специалисты, передает Tengri Sport.
Ранее Казахстанская федерация бокса объявила, что новым главным тренером национальной команды стал 54-летний Кайрат Сатжанов. Вероятно, это не последнее назначение.
"Без грамотных консультантов из-за рубежа сотворить революцию вряд ли получится. И это новость меня даже больше радует.
Ожидаются тренеры-помощники из США и Кубы. Такая практика сегодня весьма распространенная. Те же узбеки, индийцы и китайцы давно идут по этому пути.
И еще. Теперь в противовес учебно-тренировочным сборам на казахстанских базах будем ждать выездные турне в сильные боксом страны", - сообщает эксперт Аян Толеген в своем Telegram-канале.
Ранее казахстанская федерация бокса (КФБ) сообщила о массовом увольнении тренерского штаба национальной сборной.
Отметим, что мужская сборная Казахстана по боксу завоевала одну серебряную медаль на Олимпиаде в Париже. Ее обладателем стал Нурбек Оралбай.
Ранее бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Назым Кызайбай в интервью Tengri Sport поделилась рассказом о первых заработках в детстве.
А двукратный олимпийский чемпион по боксу из Узбекистана в супертяжелом весе Баходир Джалолов потерял место в топ-15 рейтинга Международной федерации бокса.
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