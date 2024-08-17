Появились подробности о тренерском штабе сборной Казахстана по боксу

Ранее Казахстанская федерация бокса объявила, что новым главным тренером национальной команды стал 54-летний Кайрат Сатжанов. Вероятно, это не последнее назначение.

"Без грамотных консультантов из-за рубежа сотворить революцию вряд ли получится. И это новость меня даже больше радует.

Ожидаются тренеры-помощники из США и Кубы. Такая практика сегодня весьма распространенная. Те же узбеки, индийцы и китайцы давно идут по этому пути.

И еще. Теперь в противовес учебно-тренировочным сборам на казахстанских базах будем ждать выездные турне в сильные боксом страны", - сообщает эксперт Аян Толеген в своем Telegram-канале.