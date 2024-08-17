"Взял машину без спроса": 18-летний казахстанец насмерть сбил подростка

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Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, в дежурную часть отдела полиции района Магжана Жумабаева поступило сообщение о том, что 18-летний парень, двигаясь на автомашине марки Skoda Rapid, совершил наезд на 16-летнего велосипедиста.

"От полученных травм он скончался на месте. Начато досудебное расследование по статье 345, части 3 УК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Автомашина помещена на специализированную стоянку", - проинформировали в ведомстве.

Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Как пояснила Tengrinews.kz пресс-секретарь ДП СКО Мадина Ергалиева, водитель был трезв, но водительских прав у него нет. Молодой человек взял машину у родителей без спроса.