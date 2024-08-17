На видео с Шавкатом Рахмоновым раскрыли секрет силы казахов

Глава лиги MMA Naiza Нурбек Карабала опубликовал видео, на котором казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов делится впечатлениями от национальной кухни, передает Tengri Sport.
В ролике, помимо Рахмонова также участвуют: президента лиги Naiza, первый тренер Шавката Баян Жангалов и другие бойцы MMA. Собравшиеся обсуждают полезные свойства кумыса и конины.
"Думаю, что секрет Шавката отчасти есть и в том, что он пьет кумыс и ест конину. Кумыс - секрет всех сильных казахов", - говорит Нурбек Карабала.
"Когда к нам приезжают гости, все пробуют. Кому-то с первого раза понравится, кому-то со второго или третьего раза. Чувствуешь, что это очень вкусно", - рассказывает Шавкат.
Отметим, что Шавкат Рахмонов уже рассказывал американским журналистам почему ест конину, а другой боец UFC из Казахстана Асу Алмабаев привозил национальное блюдо в США.
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