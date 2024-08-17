На видео с Шавкатом Рахмоновым раскрыли секрет силы казахов

В ролике, помимо Рахмонова также участвуют: президента лиги Naiza, первый тренер Шавката Баян Жангалов и другие бойцы MMA. Собравшиеся обсуждают полезные свойства кумыса и конины.

"Думаю, что секрет Шавката отчасти есть и в том, что он пьет кумыс и ест конину. Кумыс - секрет всех сильных казахов", - говорит Нурбек Карабала.

"Когда к нам приезжают гости, все пробуют. Кому-то с первого раза понравится, кому-то со второго или третьего раза. Чувствуешь, что это очень вкусно", - рассказывает Шавкат.