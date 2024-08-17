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17.08.2024, 01:27

Черный список мобильных телефонов планируют создать в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

В Казахстане хотят изменить правила регистрации абонентских устройств сотовой связи. В частности, планируется создать белый, серый и черный списки мобильных телефонов. Если телефон попадет в черный список, ему перестанут предоставлять услуги связи, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Документ опубликован на портале "Открытые НПА" 16 августа под названием "О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности министра информации и коммуникаций РК от 23 мая 2018 года № 226 "Об утверждении Правил регистрации абонентских устройств сотовой связи".

В черном списке будут номера мобильных устройств, которым "запрещено предоставление услуг сотовой связи". В такой список попадут устройства, которые не включены в базу данных идентификационных кодов в соответствии с Правилами.

В частности, если:

  • идентификационный код некорректен или изменен;
  • идентификационный код, присвоенный заводом-изготовителем, отсутствует;
  • идентификационный код внесен в черный список базы данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA);
  • отсутствует подтверждение сведений о производстве абонентских устройств сотовой связи на территории Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, и (или) сведений о ввозе абонентских устройств сотовой связи на территорию Республики Казахстан в соответствии с таможенным и налоговым законодательством Республики Казахстан в сроки, установленные настоящими Правилами.

Белый список - это реестр абонентских устройств сотовой связи, которым разрешено предоставление услуг сотовой связи. В него попадают устройства сотовой связи, сведения о которых успешно верифицированы в ИС МИУ и включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи в соответствии с настоящими Правилами.

Серый список - это реестр абонентских устройств сотовой связи, которым ограничено предоставление услуг сотовой связи, то есть, список абонентских устройств сотовой связи, не внесенных в белый и черный списки, которые временно включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи в соответствии с настоящими Правилами.

Абонента, чей телефон попал в серый список, должны уведомить об этом. В сером списке можно будет находиться 30 дней. Если абонент не предпринял никаких мер, то он попадает в черный список Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA).

Оператор сотовой связи с момента получения указанного уведомления информирует владельца абонентского устройства сотовой связи о запрете предоставления услуг сотовой связи с указанием оснований запрета.

С полным текстом предлагаемых изменений в "Правила регистрации абонентских устройств сотовой связи" можно ознакомиться здесь.

Публичное обсуждение проекта продлится до 2 сентября 2024 года.

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