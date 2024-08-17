Нетрезвую пассажирку сняли с рейса «Алматы – Сочи»

Пассажирку сняли с рейса и арестовали за появление на борту в состоянии опьянения и и неповиновение полиции, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на МВД Казахстана.
Пассажирка собиралась лететь рейсом «Алматы – Сочи». Во время посадки она находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью на работников авиакомпании, вела себя агрессивно, на замечания не реагировала.
При задержании она также не подчинялась требованиям полицейских. Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту составили на нее административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, за мелкое хулиганство, за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа. Материл направлен в суд.
Задержанная также уже ранее привлекалась в этом году к административной ответственности за распитие алкогольных напитков. Решением суда правонарушительница подвергнута административному аресту сроком на 15 суток.
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