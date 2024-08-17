В июле годовая инфляция в Казахстане заметно ускорилась

В большинстве регионов Казахстана ускорилась годовая инфляция в июле, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

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В июле годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,6% (в июне – 8,4%). Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 14 регионах, в четырех она замедлилась и в двух осталась неизменной.

По данным финрегулятора, наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в городе Астане и Карагандинской области.

Что касается цен на продукты, максимальный рост отмечается в Алматы – 8,1%, а минимальный – в Туркестанской области 3%. Цены на продовольственные товары в Казахстане в июле ускорились до 5,5% (в июне – 5,4%).

Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 7,3% г/г (в июне – 7,4%). Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (13,6%), минимальное – в Алматинской области (5,1%). Цены на платные услуги в июле ускорились до 14,5% г/г (в июне – 13,8%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Павлодарской области (18,8%), значительно ниже – в Улытауской области (10,2%), - говорится в сообщении.

Показатель инфляции в июле по стране составил 0,7%, что выше исторического среднего показателя (0,3% в июле 2017-2021 гг.).