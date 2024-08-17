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17.08.2024, 11:31

Кабмин официально закрыл доступ осужденным за коррупцию в совет директоров «Самрук-Қазына»

Новости Казахстана 0 0

Правительство официально закрыло доступ осужденным за коррупцию в совет директоров АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Қазына», передает КазТАГ.

Фото: skc.kz
Фото: skc.kz

В кодексе корпоративного управления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (…) дополнить пунктом 70-1 следующего содержания: «70-1. Не избирается на должность члена совета директоров лицо: 1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость; 2) ранее являвшееся председателем совета директоров, руководителем исполнительного органа, заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке (указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке); 3) совершившее коррупционное преступление, - говорится в постановлении правительства.

Также кодекс дополнили пунктом 65-1 о том, что процесс поиска и отбора независимых директоров фонда, компаний и организаций осуществляется на конкурсной основе, порядок отбора независимых директоров фонда утверждается советом директоров фонда, а порядок отбора независимых директоров компаний и организаций утверждается правлением фонда.

Рекомендуемое количество независимых директоров в составе совета директоров компании увеличено с 50% до 60% от общего количества членов совета директоров.

Постановление кабмина с указанными и другими поправками уже введено в действие.

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