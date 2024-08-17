В Казахстане задерживается каждый четвертый авиарейс

В Комитете гражданской авиации РК сообщили, что с начала года в стране более 12 тысяч рейсов не смогли вовремя вылететь или приземлиться. Это почти каждый четвертый рейс казахстанских авиакомпаний, передает корреспондент агентства Kazinform .

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В своем ответе на запрос представители комитета уточнили, что в 2024 году казахстанские авиакомпании совершили 50 799 рейсов, из которых 12 941 были задержаны. Это составляет примерно 25% всех полетов, или каждый четвертый рейс. При этом 68% задержек произошли по вине самих авиакомпаний.

Чаще всего задержки возникают у рейсов Air Astana и FlyArystan. Однако самая длительная задержка произошла в июле этого года у вьетнамской авиакомпании VietJet: пассажиры рейса VJ068 по маршруту Астана — Камрань ждали вылета более двух суток.

В аэропортах Астаны и Алматы наблюдается увеличение количества задержанных рейсов, что связано с высоким пассажиропотоком. Соответственно большая часть задержек приходится на вышеуказанные аэропорты, - ответили в комитете.

В марте 2023 года вступили в силу поправки, ужесточившие ответственность авиаперевозчиков. Теперь при любых изменениях в статусе рейсов авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам напитки, питание, гостиницу и трансфер. О задержке они должны сообщать по телефону и электронной почте. В случае вины авиакомпании, она также обязана выплатить штраф в размере 3% от стоимости билета, а пассажиры могут вернуть потраченные средства и перебронировать полет.

С начала года казахстанские авиакомпании были оштрафованы на общую сумму 12,5 млн тенге. При этом, согласно данным Бюро национальной статистики, за январь–июль 2024 года доходы авиакомпаний от перевозки пассажиров составили 448,2 млрд тенге.