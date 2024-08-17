Шесть человек, включая двоих полицейских, погибли в ДТП на трассе в Жамбылской области

Смертельное ДТП произошло на трассе в Жамбылской области, в результате погибли шесть человек, в том числе двое сотрудников ДПС, сообщает Информбюро со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Фото: Крис Пи Тараз

17 августа около 01.00 на 40 км автодороги республиканского значения Мерке – Шу – Бурылбайтал произошло ДТП. Водитель автомобиля Toyota Alphard выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем патрульной полиции Skoda Octavia. В результате аварии два патрульных полицейских, находившихся в служебной машине и выполнявших патрулирование трассы, обеспечивая дорожную безопасность, погибли на месте происшествия. Один из погибших сотрудников полиции был многодетным отцом, воспитывающим 11 детей, - говорится в сообщении.

В автомобиле Toyota находились восемь пассажиров. Четверо из них погибли на месте, а водителя с тремя остальными пассажирами госпитализировали в центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

По факт ДТП началось досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.