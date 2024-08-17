Аэропорт Астаны закрылся после экстренной посадки

Фото: airastana.com

В пресс-службе аэропорта Астаны сообщили, что в 16:00 по местному времени рейс SWR161 авиакомпании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих на борту Боинга 777-300ER (бортовой номер HBJNI), произвел экстренную посадку в аэропорту Астаны. Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира.

После успешной посадки в 16:00, во время разворота на рулежной дорожке, по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. В связи с этим в 16:03 была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ, - сообщили в аэропорту.

Аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов на два часа. В результате этого ожидаются задержки регулярных рейсов. Воздушная гавань принесла извинения пассажирам за возможные неудобства.