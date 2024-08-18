Житель столицы сдал в ломбард украшения своей девушки после свидания

Жительница Астаны обратился с заявлением на своего молодого человека, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на полицию столицы.

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В полиции сообщили, что к ним обратилась жительница Астаны. Она рассказала, что во время совместного пребывания в гостинице со своим молодым человеком она забыла в номере золотое кольцо и серьги. Обнаружив пропажу, она попросила мужчину забрать их.

Однако парень не отдал украшения, сказав, что потерял их. В ходе проверки сотрудники полиции задержали мужчину, и он признался, что сдал ювелирные украшения в ломбард, а деньги потратил на личные нужды.

Департамент полиции Астаны предупредил граждан о необходимости быть бдительными и беречь личные вещи.