Жесткий конфликт таксиста и пассажирки попал на видео в Астане

В Астане водитель одной из служб такси записал на камеру мобильного телефона жесткий конфликт с пассажиркой, передает Tengrinews.kz .

Фото: кадры из видео

Видео распространилось в соцсетях. «Жесть, друзья, это Астана, улица Женис, дом 72», - говорится в пояснении к ролику.

Судя по кадрам, конфликт разгорелся после того, как водитель высадил пассажирку не в том месте, где она просила.

В столичном Департаменте полиции проинформировали, что сообщение о конфликте между пассажиром и водителем такси поступило на канал 102.

Участники инцидента доставлены в отделение полиции для разбирательства. Обе стороны подали заявления друг на друга. В отношении водителя также возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства. Материал направлен в суд для принятия решения, - говорится в сообщении.

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