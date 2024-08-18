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18.08.2024, 10:06

Новые правила онлайн-торговли хотят внедрить в Казахстане: что изменится для покупателей

Новости Казахстана 0 0

В связи с популяризацией покупки товаров через онлайн-платформы возникла необходимость внести изменения и дополнения в таможенное законодательство страны. Это планируется сделать для того, чтобы отслежить все ввозимые изделия на территорию страны, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Соответствующий документ законодательного проекта разместили на портале «Открытые НПА». Ответственными лицами определены министерство национальной экономики Республики Казахстан и министерство финансов. Необходимость в регулировании возникла из-за отсутствия в действующем таможенном законодательстве регламентации регулирования внешней электронной торговли. Получается что в таможенном законодательстве отсутствует понятие «товары электронной торговли» и механизм регулирования ввоза данной категории товаров. Но казахстанцы активно пользуются различными зарубежными маркетплейсами, осуществляя ввох этих самых товаров.

Отмечаем, что главами государств-членов ЕАЭС на заседании высшего евразийского экономического совета, состоявшемся в Санкт-Петербурге 26 декабря 2023 года подписан протокол в части регулирования внешней электронной торговли. Необходимость выделения категории товаров электронной торговли повлекло внесение дополнения в Кодекс в части введения понятия «товары электронной торговли, - говорится в документе.

Поэтому было принято решение о введении понятия «товары электронной торговли». По сути, это будут все те изделия, которые физическое лицо покупает в зарубежном онлайн-магазине и заказывает доставку до конечного пункта выдачи. Выделение этой подкатегории, по словам регулирующего органа, позволит разграничить виды ввозимых товаров на таможенную территорию страны, а также даст возможность отдельно установить механизм регулирования рынка электронной торговли. Плюс ко всему, с новым понятием будет легче вести учет, декларирование и таможенное администрирование.

Коснутся нововведения и учета объема. К примеру, на сегодня, в действующем таможенном законодательстве Республики Казахстан предусмотрено декларирование физическими лицами при превышении норм провоза. Подобную практику контроля могут ввести и здесь.

Учитывая увеличение товаропотока приобретаемых товаров на зарубежных интернет-площадках, возникла необходимость учета и контроля за такими товарами. При этом такой учет и контроль может быть осуществлен при осуществлении таможенного декларирования товаров электронной торговли, - заявлено в документе.

Обсуждения продлятся до 9 сентября 2024 года, а сроки реализации указаны на 2025 год.

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