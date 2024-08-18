Новые правила онлайн-торговли хотят внедрить в Казахстане: что изменится для покупателей

В связи с популяризацией покупки товаров через онлайн-платформы возникла необходимость внести изменения и дополнения в таможенное законодательство страны. Это планируется сделать для того, чтобы отслежить все ввозимые изделия на территорию страны, передает ИА «NewTimes.kz».
Соответствующий документ законодательного проекта разместили на портале «Открытые НПА». Ответственными лицами определены министерство национальной экономики Республики Казахстан и министерство финансов. Необходимость в регулировании возникла из-за отсутствия в действующем таможенном законодательстве регламентации регулирования внешней электронной торговли. Получается что в таможенном законодательстве отсутствует понятие «товары электронной торговли» и механизм регулирования ввоза данной категории товаров. Но казахстанцы активно пользуются различными зарубежными маркетплейсами, осуществляя ввох этих самых товаров.
Отмечаем, что главами государств-членов ЕАЭС на заседании высшего евразийского экономического совета, состоявшемся в Санкт-Петербурге 26 декабря 2023 года подписан протокол в части регулирования внешней электронной торговли. Необходимость выделения категории товаров электронной торговли повлекло внесение дополнения в Кодекс в части введения понятия «товары электронной торговли, - говорится в документе.
Поэтому было принято решение о введении понятия «товары электронной торговли». По сути, это будут все те изделия, которые физическое лицо покупает в зарубежном онлайн-магазине и заказывает доставку до конечного пункта выдачи. Выделение этой подкатегории, по словам регулирующего органа, позволит разграничить виды ввозимых товаров на таможенную территорию страны, а также даст возможность отдельно установить механизм регулирования рынка электронной торговли. Плюс ко всему, с новым понятием будет легче вести учет, декларирование и таможенное администрирование.
Коснутся нововведения и учета объема. К примеру, на сегодня, в действующем таможенном законодательстве Республики Казахстан предусмотрено декларирование физическими лицами при превышении норм провоза. Подобную практику контроля могут ввести и здесь.
Учитывая увеличение товаропотока приобретаемых товаров на зарубежных интернет-площадках, возникла необходимость учета и контроля за такими товарами. При этом такой учет и контроль может быть осуществлен при осуществлении таможенного декларирования товаров электронной торговли, - заявлено в документе.
Обсуждения продлятся до 9 сентября 2024 года, а сроки реализации указаны на 2025 год.
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