Массовая вакцинация девочек начнется в Казахстане

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является одной из основных причин рака шейки матки и других онкологических заболеваний, поэтому профилактика этого вируса имеет критическое значение. Об этом напомнила врач городской поликлиники №36 Алматы Карлыгаш Калиева, передает Liter.kz .

Фото: Pixabay

По ее словам, к основным причинам массовой вакцинации относится профилактика рака шейки матки, так как вирус папилломы человек является основным фактором риска развития данного заболевания.

Вакцинация до начала половой жизни практически полностью исключает возможность заражения вирусом и, соответственно, снижает риск развития рака.

Клинические исследования показывают, что эффективность вакцины составляет 91-100% при условии, что человек не контактировал с носителем ВПЧ. Это делает вакцинацию важным шагом в защите здоровья, - делится Калиева.

Вакцинация против ВПЧ признана безопасной и хорошо переносится. Возможные побочные эффекты, как правило, легкие и кратковременные. Важно отметить, что вакцина не влияет на репродуктивную функцию. В странах, где вакцинация против ВПЧ внедрена в обязательный календарь, наблюдается значительное снижение заболеваемости раком шейки матки. Это свидетельствует о высокой эффективности программы вакцинации.

Напомним, что в Казахстане с сентября 2024 года с согласия родителей стартует вакцинация против ВРЧ девочек подростков 11 лет.