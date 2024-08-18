Маму с ребенком не могут найти больше трех месяцев в СКО

Волонтеры поискового отряда сообщают, что в Петропавловске разыскивают 21-летнюю девушку и ее 2-летнего ребенка. О местонахождении мамы и сына ничего не известно уже более трех месяцев, передает ИА «NewTimes.kz».
Уточняется, что девушка проживала в Петропавловске. Вместе с ребенком, они вышли из дома 14 мая 2024 года. С тех с пор связь утеряна.
Приметы: девушка с рыжими волосами, ростом примерно 165 см, голубо-зеленые глаза. Рост мальчика составляет примерно 85 см, светлый с карими глазами.
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