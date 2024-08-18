Оспа обезьян: в Минздраве рассказали о мерах предосторожности

Министерство здравоохранения РК выступило с заявлением, где рассказало о мерах, необходимых для предотвращения завоза инфекции в страну, сообщает Информбюро со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ни одного случая заболевания оспой обезьян в Республике Казахстан не зарегистрировано. На санитарно-карантинных пунктах, включая аэропорты и пограничные переходы, усилили меры контроля. Особое внимание уделяют гражданам, прибывающим из стран, где зарегистрированы случаи оспы обезьян.
Для предотвращения возможного распространения инфекции Министерство здравоохранения рекомендует гражданам, планирующим поездки в эндемичные страны, соблюдать меры предосторожности:
Министерство здравоохранения РК следит за эпидемиологической ситуацией и готово оперативно реагировать на любые изменения, заверили в ведомстве.
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