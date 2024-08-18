Оспа обезьян: в Минздраве рассказали о мерах предосторожности

Министерство здравоохранения РК выступило с заявлением, где рассказало о мерах, необходимых для предотвращения завоза инфекции в страну, сообщает Информбюро со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото с сайта tvc.ru

Ни одного случая заболевания оспой обезьян в Республике Казахстан не зарегистрировано. На санитарно-карантинных пунктах, включая аэропорты и пограничные переходы, усилили меры контроля. Особое внимание уделяют гражданам, прибывающим из стран, где зарегистрированы случаи оспы обезьян.

Для предотвращения возможного распространения инфекции Министерство здравоохранения рекомендует гражданам, планирующим поездки в эндемичные страны, соблюдать меры предосторожности:

избегать контакта с больными людьми и дикими животными. Вирус может передаваться при контакте с заражёнными обезьянами, крысами и другими животными.

использовать средства защиты. При контакте с животными или их продуктами важно использовать защитную одежду и перчатки.

соблюдать гигиену. Регулярное мытьё рук и использование дезинфицирующих средств помогает снизить риск передачи инфекции.

⁠не рекомендуется без крайней необходимости посещать страны, где уже зафиксированы случаи заражения оспой обезьян.

обратиться к врачу при первых симптомах. При появлении сыпи, высокой температуры и других симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Министерство здравоохранения РК следит за эпидемиологической ситуацией и готово оперативно реагировать на любые изменения, заверили в ведомстве.