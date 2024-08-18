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18.08.2024, 18:37

Телефоном по голове: казахстанцу запретили приближаться к 7-летней дочери

Новости Казахстана 0 0

В Павлодаре отцу-одиночке в течение месяца запретили приближаться к собственной 7-летней дочери, которую он на улице ударил телефоном по голове. Мужчине выписали защитное предписание, а девочку временно передали 82-летней бабушке, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Избиение ребенка зафиксировала камера уличного наблюдения. На записи видно, как стоя у входных дверей подъезда жилого дома, мужчина сначала ощупывает карманы шорт – своих и маленькой девочки, а после бьет ребенка по голове: сначала рукой, а затем телефоном.

Видео опубликовала на своей странице уполномоченная по правам человека по Павлодарской области Сауле Шакенева. Она же обратилась в прокуратуру с просьбой начать проверку.

Как выяснилось, инцидент произошел 27 июля. Тогда же очевидцы пожаловались в полицию.

Обращение зарегистрировано в Южном отделе полиции Павлодара. При отработке вызова на указанный адрес сразу же были приглашены сотрудники органов опеки и школы, куда прикреплен ребенок. В ходе разбирательств законный представитель – мать – от заявления в отношении супруга и дальнейших разбирательств отказалась. Отец находился в трезвом состоянии. Вместе с тем, в отношении мужчины возбуждено административное производство: за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию. Материал направлен в суд. Также, в целях безопасности несовершеннолетней, в отношении мужчины вынесено защитное предписание сроком на 30 суток. Он поставлен на профилактический учет, - прокомментировали в полиции.

По информации отдела образования, сейчас девочка временно находится у бабушки.

У отца защитное предписание. На следующей неделе будет проведена комиссия по делам несовершеннолетних, где станут известны дальнейшие действия. Ребенок зачислен в школу, в рамках акции «Дорога в школу» оказана помощь, - ответили 18 августа на запрос корреспондента Tengrinews.kz в отделе образования Павлодара.

Между тем, детский омбудсмен считает, что отца ребенка следует ограничить в родительских правах. По информации Шакеневой, у девочки есть старший брат по матери, которого после развода родителей определили в местный центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мать ограничена в правах на двоих детей.

Сейчас законным представителем девочки является только отец. Со слов соседей, мужчина часто выпивает, водит в квартиру, где живет вместе с маленькой дочерью, разных женщин и мужчин. Опять же, со слов соседей, он систематически бьет дочь; рассказывают, что до этого случая девочка ходила с синяком на все лицо и говорила всем, что якобы упала с качели. Девочка часто ходит голодная, люди ее подкармливают. Считаю, тут необходимо срочно изъять ребенка у отца, и не понимаю, почему органы опеки не сделали этого ранее. По моим сведениям, малышку передали бабушке только после резонанса в соцсетях, спустя две недели после защитного предписания, то есть все это время ребенок не находился в безопасности, - сказала Шакенева.

Точная дата заседания комиссии по делам несовершеннолетних, на котором по сути будет решена дальнейшая судьба девочки, пока неизвестна.

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