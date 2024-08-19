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19.08.2024, 07:36

Сколько нефти "осталось" в Казахстане, рассказали аналитики

Новости Казахстана 0 1

Нефть является одним из основных источников дохода для госбюджета Казахстана. В то же время объемы разведанных и извлекаемых запасов могут закончиться в течение 25-30 лет. Об этом читайте в NUR.KZ.

Иллюстративное фото: LIgorko/Getty Images
Иллюстративное фото: LIgorko/Getty Images
Нефть является одним из основных источников дохода госбюджета и пополнения Национального фонда Республики Казахстан.

Как сообщает Telegram-канал ENERGY MONITOR, остаточные извлекаемые запасы нефти (часть остается в месторождении, так как ее невозможно извлечь) могут закончиться. В то же время 80% остаточных запасов приходится на крупные проекты: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. А темпы разведки новых месторождений оказались низкими.

На сколько хватит нефти Казахстану

Как отмечается в источнике, объемы извлекаемых запасов на текущий момент составляют 2 млрд 745 млн тонн. А с момента становления Независимого Казахстана всего было добыто около 2 млрд тонн нефти, что в среднем равно 61 млн тонн в год.

Учитывая, что в ближайшие десять лет средняя нефтедобыча в стране должна составить 105 млн тонн, основного источника доходов для страны хватит на ближайшие 25-30 лет.

Инфографика

Статистика по геологоразведке нефтяных запасов в Казахстане. Источник: АО НК "КазМунайГаз"

"К сожалению, по слайду видно, что геологоразведке все эти годы внимание не уделялось.

Надежда теперь на перспективные участки Тайсойган, Каратон Подсолевой, Абай (Каспийское море), Тургай Палеозой", – отмечается в источнике.

Риски для Казахстана

Ранее в международном рейтинговом агентстве Fitch провели оценку Казахстана. В целом оценка была положительной, однако отмечались и негативные моменты: например, что для страны имеются риски в виде нефтезависимости и высокой инфляции.

Так, отмечалось, что выручка с экспорта сырой нефти и нефтяного конденсата достигает 53% от всех продаваемых за границу товаров и занимает около трети доходов госбюджета.

Другими словами, если не будут разведаны новые запасы, а нефть останется основным источником дохода для экономики, то исчерпание месторождений может грозить образованием экономических рисков.

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