Как оформить визу в США: пошаговый гайд

Оформление визы - процесс, который требует внимательного подхода и четкого выполнения инструкций. А виза в США, как известно - особый случай, получить ее непросто, и каждая деталь может иметь значение. Tengri Travel рассказывает, какие действия необходимы и на что следует обратить внимание.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Определение типа визы

Первым шагом является определение типа визы, которая вам нужна. Существуют различные категории виз, наиболее распространенные из них:

виза категории B1/B2 - для деловых поездок, туризма и лечения;

F-1 и M-1 визы - для студентов, поступающих в американские учебные заведения;

H-1B и другие рабочие визы - для временного трудоустройства;

J-1 виза - для участников программ обмена.

Важно правильно выбрать тип визы, так как от этого зависит список необходимых документов и вопросов, которые могут задать на собеседовании.

Полное описание типов виз и их особенностей можно найти на сайте посольства и консульства США в Казахстане.

Фото: depositphotos.com

Заполнение анкеты

После того, как вы определились с типом визы, нужно заполнить электронную анкету DS-160 на сайте консульства США. Эта анкета является обязательной для всех заявителей на неиммиграционные визы. Анкету необходимо заполнить на английском языке. Отправить подтверждение заполненной анкеты нужно не позднее чем за два дня до назначенного собеседования.

Советы по заполнению DS-160:

внимательно заполняйте все поля - любая ошибка может привести к отказу;

подготовьте фото - нужно загрузить цифровую фотографию размером 5 на 5 на белом фоне, соответствующую требованиям;

сохраняйте номер подтверждения - после заполнения анкеты вам будет присвоен уникальный номер, который понадобится для записи на собеседование.

Оплата визового сбора

После заполнения анкеты DS-160 необходимо оплатить визовый сбор. В 2024 году для большинства типов виз этот сбор составляет 185 долларов (около 90 000 тенге). Оплата производится в тенге через кассы банков или онлайн.

Запись на собеседование

После оплаты сбора можно записаться на собеседование в консульство или посольство США в Казахстане. В Астане и Алматы расположены два консульских отдела, где проводится собеседование. Запись на собеседование проводится на специальном сайте.

Рекомендации по записи на собеседование:

записывайтесь заранее - очереди могут быть длинными, особенно в пиковые периоды (весной и осенью);

следите за расписанием - если вам нужно перенести собеседование, сделайте это как можно раньше.

Подготовка документов

Для собеседования необходимо подготовить пакет документов. Обязательные документы включают:

заграничный паспорт, действительный не менее чем 6 месяцев после планируемой даты поездки;

подтверждение заполнения анкеты DS-160 - распечатка страницы с номером подтверждения;

квитанция об оплате визового сбора;

фотография, соответствующая требованиям, на случай, если загруженная фотография не будет принята.

Дополнительные документы могут включать:

подтверждение финансовой состоятельности - справки с работы, выписки из банка;

документы, подтверждающие цель поездки: например, приглашение от принимающей стороны, бронь отеля, программа мероприятия;

письмо от работодателя, если вы едете в командировку;

доказательства связи с Казахстаном - документы на недвижимость, семья, работа, учеба и так далее.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Собеседование в консульстве

Собеседование является ключевым этапом получения визы. Оно проводится на английском или русском языке по вашему выбору. Собеседование проводят визовые офицеры - граждане США. Они не ограничены в тематике вопросов, и во время собеседования могут спросить о любых деталях вашей жизни. Визовые офицеры иногда спрашивают, какие страны вы посещали до этого, опыт в путешествиях.

О чем вас могут спросить на собеседовании:

цель поездки - зачем вы хотите поехать в США?

- зачем вы хотите поехать в США? план поездки - на какой срок вы планируете остаться и что будете делать?

- на какой срок вы планируете остаться и что будете делать? связь с Казахстаном - каковы ваши гарантии, что вы вернетесь обратно?

Советы по прохождению собеседования:

будьте уверены - четко и спокойно отвечайте на вопросы;

не скрывайте информацию - будьте честны во всех своих заявлениях;

подготовьтесь заранее - продумайте ответы на возможные вопросы.

Собеседование обычно длится недолго, в среднем около 5-7 минут, поэтому рекомендуется давать краткие, но информативные ответы.

Получение визы

После успешного прохождения собеседования вам сообщат о решении сразу или в течение нескольких дней. Если виза одобрена, паспорт с визой можно будет забрать в назначенном пункте выдачи или получить по почте.

Планирование поездки

Получив визу, вы можете приступать к планированию поездки в США. Обратите внимание на срок действия визы и ограничения на пребывание в стране.

Ранее мы рассказывали, сколько казахстанцев получило отказ в визе в США в 2023 году.

Также в дипмиссии США сообщили, что переходят к новой системе записи на собеседование. Это связано с тем, что посольство США в Астане и генеральное консульство США в Алматы переходят к новому поставщику визовых услуг с 10 июня 2024 года.