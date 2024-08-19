Как оформить визу в США: пошаговый гайд

Оформление визы - процесс, который требует внимательного подхода и четкого выполнения инструкций. А виза в США, как известно - особый случай, получить ее непросто, и каждая деталь может иметь значение. Tengri Travel рассказывает, какие действия необходимы и на что следует обратить внимание.
Первым шагом является определение типа визы, которая вам нужна. Существуют различные категории виз, наиболее распространенные из них:
Важно правильно выбрать тип визы, так как от этого зависит список необходимых документов и вопросов, которые могут задать на собеседовании.
Полное описание типов виз и их особенностей можно найти на сайте посольства и консульства США в Казахстане.
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После того, как вы определились с типом визы, нужно заполнить электронную анкету DS-160 на сайте консульства США. Эта анкета является обязательной для всех заявителей на неиммиграционные визы. Анкету необходимо заполнить на английском языке. Отправить подтверждение заполненной анкеты нужно не позднее чем за два дня до назначенного собеседования.
Советы по заполнению DS-160:
После заполнения анкеты DS-160 необходимо оплатить визовый сбор. В 2024 году для большинства типов виз этот сбор составляет 185 долларов (около 90 000 тенге). Оплата производится в тенге через кассы банков или онлайн.
После оплаты сбора можно записаться на собеседование в консульство или посольство США в Казахстане. В Астане и Алматы расположены два консульских отдела, где проводится собеседование. Запись на собеседование проводится на специальном сайте.
Рекомендации по записи на собеседование:
Для собеседования необходимо подготовить пакет документов. Обязательные документы включают:
Дополнительные документы могут включать:
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Собеседование является ключевым этапом получения визы. Оно проводится на английском или русском языке по вашему выбору. Собеседование проводят визовые офицеры - граждане США. Они не ограничены в тематике вопросов, и во время собеседования могут спросить о любых деталях вашей жизни. Визовые офицеры иногда спрашивают, какие страны вы посещали до этого, опыт в путешествиях.
О чем вас могут спросить на собеседовании:
Советы по прохождению собеседования:
Собеседование обычно длится недолго, в среднем около 5-7 минут, поэтому рекомендуется давать краткие, но информативные ответы.
После успешного прохождения собеседования вам сообщат о решении сразу или в течение нескольких дней. Если виза одобрена, паспорт с визой можно будет забрать в назначенном пункте выдачи или получить по почте.
Получив визу, вы можете приступать к планированию поездки в США. Обратите внимание на срок действия визы и ограничения на пребывание в стране.
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Также в дипмиссии США сообщили, что переходят к новой системе записи на собеседование. Это связано с тем, что посольство США в Астане и генеральное консульство США в Алматы переходят к новому поставщику визовых услуг с 10 июня 2024 года.
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