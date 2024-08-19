Инциденты в армии, геополитика и зарплаты. Интервью с министром обороны

Как развивается казахстанская армия в условиях сложной геополитической ситуации? Как поддерживают казахстанских военнослужащих, и зачем стране нужна срочная служба? Журналист Tengrinews.kz Рабига Дюсенгулова обсудила эти и другие вопросы с министром обороны Русланом Жаксылыковым .

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- Сегодня мир сталкивается с достаточно сложной геополитической ситуацией. Поэтому возникает логичный вопрос: в каком состоянии находится наша армия и как она развивается?

- Предлагаю отойти от формальных отчетов, таких как проценты, количество учений и прочие детали. Думаю, вашим зрителям будет интереснее узнать о том, что на самом деле происходит в армии и каким путем мы идем.

Вопрос геополитической ситуации довольно-таки сложный. Но хотел бы отметить, что благодаря политике нашего Главы государства, правительства и общества, у Казахстана нет проблем ни с одними из наших соседей. Казахстан - единственное государство в мире, у которого нет нерешенных проблем по государственным границам. То, что Казахстан готов ответить в любом случае на любые вызовы и угрозы, является и наличие своей самостоятельной национальной современной армии. Потому что Вооруженные силы Казахстана – это один из основных институтов государственности.



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- Я понимаю, что мы не можем говорить о численности армии, это секрет?

- Я хотел бы ответить одним предложением: численность Вооруженных сил на сегодняшний день соответствует текущей ситуации.

- Мы состоим в ШОС, ОДКБ. Что это нам дает?

- Во-первых, исторически Казахстан входит в состав ОДКБ, организация была создана на заре нашей независимости с целью поддержания мира и конституционного порядка в рамках этого объединения. Позже появилась Шанхайская организация сотрудничества, в которой также присутствует военный блок. Что это дает нам? Эти две мощные организации стремятся обеспечить мир и согласие в наших регионах, способствуя развитию наших государств. Для нас это выгодно, и наш Глава государства понимает эти задачи. В рамках двух этих организаций мы расширяем сотрудничество.

- Многие военные жалуются на низкие зарплаты. Нам писали об этом перед интервью. Что вы можете сказать?

- Военный человек никогда богатым человеком не был. Я служу уже свыше 40 лет. Говорить о том, что уровень благосостояния военного человека всегда был высок, даже в советское время, это несколько неправильно. Почему? Потому что уровень благосостояния всегда позволял решать все необходимые вопросы - семья, дети, личное благосостояние, какие-то накопления и все остальное. Конечно, мы хотели бы все сразу: хороший дом, хорошую машину, возможность для обучения детей, их дальнейшее развитие. Но давайте исходить из экономических возможностей государства. Государство дает нам то, что государство в состоянии нам дать.

Но я бы хотел отметить, что только за прошлый год нам удалось при поддержке нашего Президента поднять заработную плату трем категориям военнослужащих: военным летчикам, медикам и педагогам. Для военного человека, конечно, повышение заработной платы существенно, но нужно возвращаться к восстановлению социальных льгот, потому что социальные льготы более существенны. Элементарно раньше платили 50 процентов коммунальных услуг военнослужащим.

- Да, сейчас этого нет...

- К сожалению, сейчас этого нет. Нам их монетизировали, но уже большое количество лет сумма не индексировалась. То, что мы каждый месяц на расчетный счет наших военнослужащих направляем, это копейки. Конечно, мы будем рады, если будет рассмотрен вопрос о возврате 50 процентов, даже если не 50 процентов, то хотя бы 30-40 процентов возмещения коммунальных услуг. Раз в год проезд военнослужащего и семьи к месту отпуска бесплатно. Это не такая большая проблема.

- Например, IT-специалисты среднего звена зарабатывают около 400-600 тысяч тенге. Сколько в среднем зарабатывают военные?

- На данный момент не можем сказать, что денежное содержание и социальное обеспечение наших военнослужащих критически низкое, но оно позволяет достойно себя содержать. Конечно, с каждым годом оно повышается - процентные, льготы, другие направления. Чем больше твой профессиональный рост и воинское звание, соответственно, повышается зарплата, которая ничуть не меньше, чем зарплата в среднем по Казахстану.

Но так как воинская служба - это особый вид государственной службы, часть наших прав и гражданских свобод, исходя из наших действий, изымается, соответственно, это должно компенсироваться государством. Мы надеемся, что в ближайшее время не только Вооруженные силы, но и другие войска и воинские формирования, где есть правила прохождения воинского служебного действия, тоже будут получать преференции. Это Пограничная служба КНБ, Национальная гвардия МВД, это военнослужащие Службы государственной охраны, подразделения МЧС. Это в целом военная составляющая нашего государства. И мы надеемся на это.



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- Социальная адаптация вышедших на пенсию, об этом многие нам писали. Как она проходит? Какая помощь предусмотрена?

- Приведу простой пример: военнослужащий по контракту выходит на пенсию в возрасте около 47 лет, если это девятая сетка. Если сетка еще ниже, то в 45 лет. То есть подполковник в 47 лет, полковник - в 55 лет. 47 лет - это крепкий, здоровый мужчина, имеющий за своими плечами огромный жизненный багаж, управленческий опыт, получающий пенсию. К этому времени он уже социально обеспечен: у него жилье в обязательном порядке, он получает пенсию, государство ему дает возможность продолжать работать.

Конечно, каждый военнослужащий при выходе на пенсию в зависимости от выслуги лет получает компенсацию и выходные пособия, которые можно использовать для дальнейшего развития или поддержки своей семьи. Потому что человек в развитии никогда не должен останавливаться, независимо от того, в каком он возрасте. Каждый день нужно чему-то заниматься, учиться, чего-то добиваться. Соответственно, мы считаем, что на данном этапе вопрос социальной поддержки у нас решен, относительно.

Но, конечно, все зависит от личности. Если человек хочет работать, он всегда найдет себе работу. У нас достаточно сейчас и относительно молодых людей, которые говорят о том, что им государство обязано предоставить работу, государство обязано содержать.

Однако давайте зададимся вопросом, как говорил один из великих американских президентов: "А что ты сделал для этого государства?" Давайте с этой точки зрения подходить. Этот вопрос надо рассматривать позже. В разрезе каждой личности. Придет время, я уйду в отставку. Вы думаете, я буду сидеть дома? Никогда. Я буду преподавать, я буду заниматься деятельностью, надо опыт передавать. Многие наши офицеры после выхода в отставку становятся преподавателями, наставниками, занимаются воспитанием молодого поколения в школах, вузах, на кафедрах. Достаточно много наших ребят работает в гражданской сфере, потому что военный человек - сильный организатор и управленец. Наш жизненный служебный и административный опыт очень сильно востребован в гражданской сфере.

- Давайте поговорим про службу в армии. Давайте обсудим службу в армии. Сегодня мы сталкиваемся с ситуациями, когда молодые ребята служат и происходят различные трагические инциденты. Родители боятся отдавать своих детей в армию. Что вы можете сказать на этот счет?

- Бояться ничего не надо. Армия - это структура, где жизнь ежедневно сопряжена с вызовами и угрозами. Ежедневно. Это эксплуатация боевой техники, проведение стрельб, учений, проведение маневров и маршей. Вы знаете, сколько было у нас случаев... Личностные качества и нарушения мер безопасности - они есть. За последнее время интенсивность боевой подготовки в Вооруженных силах возросла в разы. К сожалению, человеческий фактор срабатывает. Мы это прекрасно знаем и видим. Пытаемся минимизировать их через разъяснительную работу, но, к сожалению, оно есть.

Премьер-министр проводил совещание о смертности на дорогах. Только за короткий период погибло 27 мопедистов. Это же юноши и дети. У нас это единичные случаи. Единичные. В апреле у нас погиб солдат срочной службы, который нарушил меры безопасности на учениях. В свое время не досмотрел. У молодых ребят в возрасте 18-19 лет все-таки еще не выработано чувство собственной безопасности. Нет этих красных флажков. Казалось бы, я все знаю, я все умею, я успею. Происходит трагический факт. Юношеский максимализм.

Я сам встречался с родителями, с отцом этого солдата. Это трагедия для всех нас. Каждый негативный случай, случай гибели военнослужащего является трагедией для коллектива Вооруженных сил, для этой воинской части и, конечно, для командования.

Вы никогда не смотрели в глаза матери, в глаза отцу? А я смотрел. Я смотрел в глаза родителей погибших солдат. К сожалению, в ходе моей службы были случаи, когда у меня военнослужащие погибали при выполнении боевых задач. Я понимал, как командир, свою ответственность перед родителями. Это самое тяжелое, когда смотришь в глаза родителям - матери, отцу, и понимаешь всю меру своей ответственности.



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- 18 лет, вам мне кажется, что это еще рано для армии?

- Вы знаете, я воинскую присягу принял в 17 лет. Это было в далеком 1983 году. Будучи курсантом Алматинского высшего общевойскового командного училища.

- Тогда и время было другое.

- Вы знаете, времена всегда одинаковые, просто отношение к процессам совершенно другое. Казахстан - одно из самых социальных государств в мире, где созданы все условия для развития личности. Маленький пример: ни в одной стране бывшего Советского Союза такового определения, как льготные каникулы для солдат срочной службы нет. Мы этого добились. В этом году Верховный главнокомандующий, Президент нашего государства подписал этот закон. Нигде не создаются условия, что для солдат срочной службы, которые добросовестно отслужили и были отличниками боевой и политической подготовки, без сдачи ЕНТ бесплатно получили бы высшее образование. Покажите мне хоть одно государство. Только в прошлом году мы выдали порядка трех тысяч лицензий (грантов на обучение. - Прим.). В первой половине этого года полторы тысячи выдали. Законодательство подписано

Конечно, где-то качество образования, где-то качество преподавания в школах, возможно, иногда все зависит от личности. Ну не удалось парню пройти порог ЕНТ. Он идет добросовестно служить в армию. У него есть стимул пойти в Вооруженные силы. Если он добросовестно будет служить с первого дня, осознанно будет готовиться к получению образования, то по завершению срочной службы государство дает ему путевку для поступления в высшее учебное заведение. Бесплатно, без ЕНТ.





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- Зачем нам призыв? Почему мы не можем оставить только службу по контракту? Люди будут служить с удовольствием за деньги.

- Сколько стоит содержание военнослужащих по контракту и сколько стоит содержание военнослужащих на срочной службе для государства? Содержание одного военнослужащего по контракту обходится государству как содержание трех солдат срочной службы в год. Наша экономика не позволит нам это. Солдата срочной службы мы не можем заменить на контрактника. В этом случае численность армии возрастет в разы. Как минимум в 2-3 раза. На военнослужащего по контракту распространяется в закон о труде - не более 48 часов. Солдат срочной службы всегда находится в пунктах постоянной дислокации, это вопрос боевой готовности. А военнослужащие по контракту, представляете, 48 часов в неделю, посчитайте. Поставьте во главу угла, что для государства важнее на данном этапе. Я говорю на данном этапе. Даже в развитых странах, таких как Германия и Франция, армия комплектуется смешанным способом - как по контракту, так и по призыву.

- Как мы можем сделать службу более привлекательной? Например, в Южной Корее и Америке - это настоящая честь и гордость для мужчин. Даже K-Pop айдолы (звезды корейской поп-культуры. - Прим.) идут служить...

- В первую очередь это патриотизм. Патриотизм - не просто громкое слово. Все общество должно этим жить, начиная от детского сада, заканчивая более старшим поколением. Любовь к своей Родине, к своей земле, к своему языку, к государственному флагу должна прививаться, тогда таких проблем не будет. И все будут понимать, что выполнение своего конституционного долга - это святая обязанность.

- Будущим призывникам. Почему надо служить?

- Еще раз говорю, патриотизм и любовь к родине прививается с молоком матери, они должны находиться в сердце. Это наш образ жизни. Каждый мужчина, каждый молодой человек должен понимать, что, может быть, от него зависит будущее нашего государства, от его места в жизни. И каждый мужчина должен выполнить свой долг. Но жизнь она же такова, что кто-то по состоянию здоровья, где-то семейные вопросы... Но в конечном итоге нужно быть просто-напросто мужчиной.



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- Видео в социальных сетях, где молодых людей забирают прямо из компьютерных клубов и других мест, скручивают и забирают в армию. Что вы можете сказать об этом?

За призыв на воинскую службу отвечают органы исполнительной власти. Это акимы областей, их заместители. Когда мы говорим о прохождении военно-врачебной комиссии, вот, не доглядели, не досмотрели. Уважаемые друзья, это не военные врачи организовывают военно-врачебную комиссию. Это приглашенные специалисты с гражданских лечебных учреждений, которые в соответствии с приказом уполномоченного органа ее организовывают и проводят. Если кто-то убегает, то это нарушение закона. И розыском этих молодых людей, которые не хотят выполнять свой воинский долг, занимаются органы внутренних дел.

- Почему у нас так много негодных к воинской службе?

- Конечно, проблема есть. Это в целом проблема нашего социума. Проведя анализ за последние годы, мы видим, что количество ребят, которых мы отклоняем по состоянию здоровья, становится все меньше и меньше. Это говорит о том, что, наверное, само отношение в обществе к отрицательному образу жизни меняется.

- У вас краповый берет. Я знаю, что его сложно получить...

- Одним из критериев профессиональной подготовки офицеров подразделения специального назначения являлся краповый берет. Это очень сложный экзамен, мы о нем много говорили. Сейчас эта традиция развивается. Я вместе со своими ребятами, солдатами сдавал экзамен на краповый берет, сдал. С гордостью его продолжаю носить. Потому что краповый берет - это символ чести, достоинства офицера подразделения специального назначения. Не зря говорят, это берет цвета крови.

Военнослужащий получает краповый берет Фото: © polisia.kz

- Что было самым сложным в получении крапового берета?

- Ломать самого себя. Нагрузка сумасшедшая - преодолеть один участок, второй участок, когда у тебя уже ноги практически не передвигаются, или забиты руки, и все остальное. Но у тебя должно быть понимание, что ты должен его сдать. Ты не хуже, чем другие. Борьба с самим собой самая сложная. Все остальное, оно прикладывается к этому.

- Были ли такие у нас моменты в стране, когда вам было страшно?

- За жизни своих подчиненных было. Наверное, только дурак чего-то не боится. Любой здравомыслящий человек понимает, что есть угрозы, которые надо преодолевать, надо решать. Но никогда нельзя позволять страху захватывать тебя. Потому что боевая задача не будет выполнена. Надо бояться невыполнения приказов нашего Верховного главнокомандующего. Он нам поручил развивать Вооруженные силы. Я, честно говоря, боюсь, что я не выполню его указания. Я и командование Вооруженных сил прикладывают все усилия для этого, понимаете?

- Вам 58 лет. Вы в очень хорошей форме, спортом занимаетесь?

- Когда ты отрастешь вот такой живот, то ты со своими подчиненными на полигоне никогда не пройдешь. Ты будешь требовать себе машину и все остальное. Или когда работаешь в воинских частях, это же надо подняться в каждую казарму, осмотреть каждое помещение, побеседовать с солдатами. А когда твоя физическая масса тебе не позволяет подняться выше второго этажа, ты что, командир? Нет.