Как отдохнут казахстанцы на День Конституции?

30 августа в Казахстане празднуют День Конституции, он является государственным праздников, передает «Голос народа».

В этом году 30 августа выпадает на пятницу и будет выходным.

В этой связи казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут 30, 31 августа и 1 сентября.

При шестидневной рабочей неделе ‒ 30 августа 1 сентября будут выходными, а 31 августа останется рабочим днем.